TV 8’de Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz 106. Bölüm Haftanın Finali ile yine herkesi ekrana kilitleyecek. Fenomen yarışmada bu hafta bir yarışmacı birinci olarak 10 bin TL ödülün de sahibi olacak. Peki, Yemekteyiz 26 Ocak 2018 Haftanın Finalinde Kim Kazandı? Yemekteyiz 106. Bölüm Haftanın Finali Birinci Kim Oldu? İşte Yemekteyiz son bölüm hakkında merak edilen her şey…

Yemekteyiz 26 Ocak 2018 Haftanın Finali bölümü ile bugün 15.45’te TV8’de olacak. Yeni bölümde hangi yarışmacı yarışacak? Bu hafta en yüksek puanı alarak haftanın birincisi kim olacak sorularının yanıtı herkes tarafından merak ediliyor. Yemekteyiz 106. Bölüm Haftanın Finali yarışmacısı, Aslı Hanım olacak. Bütün hafta boyunca tartışmaların odağında olan Aslı Hanım, rakipleri için en iyi yemeklerini hazırlayacak ve en yüksek puanı almaya çalışacak.

YEMEKTEYİZ 26 OCAK 2018 HAFTANIN FİNALİNDE ASLI HANIMIN EVİNDE NELER OLDU?

Yemekteyiz 26 Ocak 2018 Haftanın Finali bölümünde Aslı Hanımın evinde yaşananları ve puan durumunu buradan size aktarmaya devam edeceğiz. Aslı Hanımın evinde gergin anlar yaşandı. Yemekleri rakipleri tarafından beğenilmeyen Aslı Hanım, mimikleri ile garip tepkiler verdi. Bunun üzerine yarışmacılar, Aslı Hanımın bu davranışlarını saygısız buldu. Özellikle Berkay Bey ve Sevim Hanım Aslı Hanım’ın bu tavrına sert tepki gösterdi.

YEMEKTEYİZ 26 OCAK 2018 HAFTANIN FİNALİNDE ASLI HANIM KAÇ PUAN ALDI?

Aslı Hanıma bugün rakipleri Berkay Bey 4, Göktuğ Bey 3, Sevim Hanım 3 ve Fatma Hanım 3 puan verdi. Aslı Hanım günü toplamda 13 ile tamamladı.

YEMEKTEYİZ 26 OCAK 2018 HAFTANIN FİNALİNDE KİM KAZANDI?

Yemekteyiz 26 Ocak 2018 haftanın finalinde birinci olan isim biraz sonra açıklanacak. Onur Büyüktopçu, puanlamaya sondan başlayarak önce haftanın sonuncusunu açıkladı. Bu hafta en az puanı alarak haftanın sonuncusu olan isim Göktuğ bey oldu. Aslı Hanım Dördüncü, Berkay bet ise 3. oldu. Haftanın birincisi 25 puanla Sevim Hanım oldu. Fatma Hanım ise 24 puanla ikinci oldu.