Kanal D ekranlarında günlerce tanıtımı verilen ve çok iddialı olduğu söylenen Kızlarım İçin dizisi reytinglerde, başladığı günden bu yana istenilen başarıyı yakalayamadı. Kanal D’nin çiçeği burnunda dizisi, daha birkaç bölüm yayınlanmasına rağmen, yayından kaldırılıyor.

Son dönemlerde diziler, art arda yayından kaldırılmaya başlandı. Kanal D’de ekran yolculuğuna hızlı bir şekilde başlayan dizi Kızlarım İçin reytinglerde istenileni veremeyince fişi çekildi. Kasım ayından bu yana ekranlarda olan dizi, yakın zamanda final yapacak.

EKRAN MACERASI SADECE 10 BÖLÜM SÜRDÜ

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği ve Mesude Erarslan Tekin'in yönettiği başrollerini Fikret Kuşkan, Tuvana Türkay, Elifcan Ongurlar, Sanem Yeles, Ahsen Eroğlu, Naz Ar, Serdar Özer, Anıl Tetik, Cansu Fırıncı, Hakan Yufkacıgil, Numan Çakır ve Ülkü Duru'nun paylaştığı Kızlarım İçin dizisinin ekran macerası sadece 10 bölüm sürdü. Dizinin düşük reytingleri nedeniyle fişinin çekildiği ve bekleneni veremediği iddia edildi.