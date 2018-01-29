Savaşçı, Kalp Atışı, Çocuklar Duymasın 28 Ocak Pazar Reytingleri hangisi birinci oldu sorusu merak içinde bekleniyor. Bu hafta yine Pazar gecesinin izlenme rekorları kıran dizileri yeni bölümleri ile ekrana geliyor. Total ve ABC1 grubunda hangi yapımın birinci olduğu ise herkes tarafından merak ediliyor. 28 Ocak 2018 Pazar Reyting Sonuçları nasıl şekillendi? Reyting Sonuçları 28 Ocak Pazar günü kim birinci oldu?

28 Ocak Pazar reyting sonuçları ekranda yerini alan dizilerin hayranları tarafından merak ediliyor. Hangi dizisinin ya da projenin daha çok izlendiği, hem ekran başındaki izleyenler için hem de projelerin akıbeti için önemli. Reyting Sonuçları 28 Ocak Pazar günü Savaşçı, Kalp Atışı, Çocuklar Duymasın gibi iddialı yapımların mücadelesine sahne oldu? Peki, 28 Ocak Pazar Reytingleri nasıl sonuçlandı. Bugün reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

BU HAFTA DA SAVAŞÇI

İzleyenler, 28 Ocak Pazar reyting sonuçları için yine Fox TV’nin asker dizisi Savaşçı’yı tercih etti. Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Murat Serezli ve Sarp Levendoğlu gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Savaşçı 28 Ocak son bölüm ile yine zirveye oturmayı başardı. Reyting sıralamasında ilk 10’a Savaşçı’nın özeti de girdi.

ÇOCUKLAR DUYMASIN’DA HALUK VE MELTEMİN DURUMU

Çocuklar Duymasın’da ise son bölümlerde yılların çifti Haluk ve Meltem arasında ayrılık rüzgârları esiyor. Çiftin bu durumu izleyenlerde merak uyandırıyor. Bu hafta yine Haluk ve Meltem arasında yaşananlar izleyenleri ekran başına kilitledi.