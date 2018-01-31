TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan ve yepyeni yarışmacıların evine konuk olan Yemekteyiz bugün Serkan Beyin evine konuk oluyor. Evinde rakiplerine hem lezzetli hemde görsel olarak en iyi yemeklerini sunmaya çalışacak olan Serkan Beyin evinde neler yaşanacağı oldukça merak ediliyor. Peki, Serkan Bey yemeklerini yetiştirebilecek mi? Serkan Beyin menüsünde neler var? Serkan Beyin evinde neler yaşanacak? Serkan Bey rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar...

Yemekteyiz'in yeni hafta yarışmacılarından Serkan Bey, üçüncü günde evinde rakiplerini ağırlayacak. Çok konuşması ve şiirleriyle adından bahsettiren Serkan Beyin rakipleri için nasıl bir menü hazırlayacağını ve yemeklerini yetiştirip yetiştiremeyeceği programın yeni bölümünde belli olacak. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz...

TV8 YEMEKTEYİZ 31 OCAK 2018 SERKAN BEYİN EVİNDE YAŞANANLAR

Yemekteyiz'in üçüncü gün yarışmacısı Serkan Bet, rakiplerine ilk olarak mercimek çorbası ikramı yaptı. Mercimek çorbası çok acı bulunan Serkan Bey eleştirilerden kaçamadı. Ara sıcak olarak Çin böreği ikram eden yarışmacı yine eleştirilerin odağında kaldı çünkü Meltem Hanım böreğin Çin böreği ile alakası olmadığını ve sebzeli böreğe benzediğini söyledi. Ana yemeğinde hünkar beğendi ikram eden yarışmacı masasında yaptığı esprilerle ortamı yumuşaltmayı başardı. Ana yemek genel anlamda beğenildi ancak salata başarılı bulunmadı. Son olarak tatlı ikramına geçen Serkan Beyin Kıbrıs tatlısı hem görüntü hem de tat olarak isteneni veremedi ve beğenilmedi.

TV8 YEMEKTEYİZ 31 OCAK 2018 SERKAN BEY KAÇ PUAN ALDI?

Yemekteyiz'de kendigününü tamamlayan Serkan Bey, Esra Hanımdan 2, Meltem Hanımdan 3, Hakan Beyden 2 ve Vasfiye Hanımdan 3 puan alarak gününü toplamda 10 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yayınlanacak yeni bölümünde Vasfiye Hanım yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com