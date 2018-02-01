TV8 ekranlarının severek izlenen programı Yemekteyiz'in yeni bölümünde yarışmacılar Vasfiye Hanımın evine konuk oldu. Yarışmanın yeni haftasının dördüncü gün yarışmacısı olan Vasfiye Hanım rakiplerine nasıl bir sofra hazırladı? Vasfiye Hanımın yemekleri beğenildi mi? Vasfiye Hanımın evinde neler yaşandı? Vasfiye Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

Ekranların en çok izlenen yarışma programı Yemekteyiz Onur Büyüktopçu'nun muhteşem sunumuyla ekranlara gelmeye devam ediyor. Yeni hafta yarışmacıları tek tek yemeklerini evlerinde sunmaya devam ederken haftanın finalinden bir gün önce yarışan Vasfiye Hanım bugün rakiplerine en iyi lezzetlerle en iyi sunumları yapmaya çalıştı. İşte Vasfiye Hanımın evinde yaşananlar...

TV8 YEMEKTEYİZ 1 ŞUBAT 2018 VASFİYE HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Vasfiye Hanım yarışmanın ilk gününden beri yaptığı yorumlarla herkesin dikkatini çekmişti. Bugün misafrilerine sebze çorbası ikramı yapan Vasfiye Hanımın çorbası genel olarak beğenilmedi. Vasfiye Hanımın ara sıcak ikramı mücverde yarışmacılardan iyi bir not alamadı. Yemekleri genel olarak sarımsak ağırlıklı bulunan Vasfiye Hanıma rakiplerinden ağır eleştiriler geldi. Özellikle Serkan Bey ve Meltem Hanım yemeklere yaptıkları eleştirilerle Vasfiye Hanımı şaşırttı. Pirinç pilavını beğenmediğini söyleyen Meltem Hanımın Vasfiye Hanımın mutfağını teftişe gitmesi de ev sahibini rajatsız etti. Tatlı ikramında dilber dudağı ikram eden Vasfiye Hanımın el açması tatlısı da rakipleri tarafından beğenilmedi ve tatlının hamurunun pişmediği iddia edildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 1 ŞUBAT 2018 VASFİYE HANIMIN PUAN TABLOSU

Vasfiye Hanım, Serkan Beyden 2, Esra Hanımdan 3, Hakan Beyden 1 ve Meltem Hanımdan 3 puan alarak gününü toplamda 9 puanla tamamladı. Yemekteyiz'in yarın yayınlanacak olan haftanın finali bölümünde Meltem Hanım yarışacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com