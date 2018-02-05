TV8 ekranlarının severek izlenen yarışması Yemekteyiz'de yeni hafta bomba gibi başlıyor. Yeni haftanın yepyeni yarışmacıları izleyenler tarafından merakla beklenirken ilk gün yarışmacısı da oldukça merak ediliyor. Peki, haftanın yeni günün de yeni yarışmacılar kimler? Haftanın ilk gün yarışmacısı kim? Yeni haftanın ilk gününde neler yaşandı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları da oldukça renkli ve eğlenceli. Haftanın ilk gün yarışmacısı İnci Hanımın evinde Esra Hanım, Muhsin Bey, Elif Hanım ve Savaş Bey birbirlerini tanıdı ve az da olsa birbirlerini tanıma fırsatı buldu. Peki, İnci Hanımın evinde neler yaşandı? İnci Hanım rakiplerinden kaç puan aldı?

TV8 YEMEKTEYİZ 5 ŞUBAT 2018 İNCİ HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

İnci Hanım Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk gün yarışmacısı oldu. Rakiplerini evinde ağırlayan İnci Hanımın şehriyeli çorbası tavuk çorbasına benzetildi ve genel olarak beğenilmedi. Ara yemek ikramında mercimekli kıymalı börek ikramı yapan İnci Hanımın böreğini hazır yufkadan yapması eleştirilse de böreğinin tadı beğenildi ve tüm yarışmacılar daha önce böyle bir börek yemediklerini söyledi. Salatası çok basit bulunan ve baştan sağma yapıldığı söylenen İnci Hanımın ana yemeğinde sunduğu tavuklu tirit ve lahana dolması eleştiri yağmuruna tutuldu. Lahana dolması genel olarak beğenilirken tavuklu tiritin tadı beğenilmedi. Tatlı olarak kadayıf sarma tatlısı sunan İnci Hanımın tatlısı genel anlamda iyi yorumlar aldı.

TV8 YEMEKTEYİZ 5 ŞUBAT 2018 İNCİ HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk gün yarışmacısı olan İnci Hanım, Esra Hanımdan 3, Muhsin Beyden 4, Elif Hanımdan 5 ve Savaş Beyden 4 puan alarak gününü toplamda 16 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com