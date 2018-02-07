TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yarışma programı Yemekteyiz'in bugünkü yarışmacısı Muhsin Beyin evinde neler yaşanacağı büyük bir merakla bekleniyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran yarışmada haftanın üçüncü gün yarışmacısı Muhsin Bey rakiplerine nasıl bir menü hazırlayacak? Muhsin Beyin evine neler olacak? Muhsin Bey rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar...

Yemekteyiz'in üçüncü gününde yarışan Muhsin Bey, rakiplerini evinde ağırladı. Sakin tavırları ve nazik ifadeleriyle dikkat çeken Muhsin Beyin evinde sakinlik hakim oldu. Peki Muhsin Beyin evinde neler yaşandı?

TV8 YEMEKTEYİZ 7 ŞUBAT 2018 MUHSİN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Muhsin Bey, rakiplerine ilk olarak tavuk çorbası ikramı yaptı. Çorbası genel olarak beğenilen Muhsin Beyin masa düzeni de iyi yorumlar aldı. Ara yemek olarak masasında kıymalı kara lahana dolması sunan Muhsin Beyin dolması az da olsa tartışma konusu olsa da yarışmacılar damak zevklerine uygun olduğunu söyledi. Ana yemek ikramında şehriyeli pirinç pilavı ve beykoz kebabı sunan Muhsin Beyin ana yemeği genel anlamda oldukça beğenildi ve yarışmacılar masada Muhsin Beyi tebrik etti. Son olarak tatlı ikramında fırında sütlaç yapan Muhsin Beyin tatlısı yarışmacılar tarafından olumsuz yorum aldı. Tatlıyı beğenmeyen yarışmacılar diğer tüm yemekleri beğendiklerini söyledi.

TV8 YEMEKTEYİZ 7 ŞUBAT 2018 MUHSİN BEYİN PUANI

Yemekteyiz'in üçüncü gününde yarışan Muhsin Bey Elif Hanımdan 3, Esra Hanımdan 6, Savaş Beyden 5 ve İnci Hanımdan 5 puan alarak 19 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com