ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinin oyuncularının aldığı aylık ücretlere kimse inanamıyor. Oyuncuların aldığı aylık ücretler piyasanın çok altında.

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren reytingleri sallayan ve pek çok diziye rakip olan Sen Anlat Karadeniz hem konusu hem de kadrosuyla kendinden sıkça bahsettiriyor. Diziyle ilgili son zamanlarda ortaya çıkan haberler ve dizideki çekim hataları izleyenleri isyan ettirse de dizi oldukça büyük bir kitleye ulaştı. Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizi oyuncularının aldıkları aylık ücret gündeme bomba gibi düştü.

ALDIKLAR MAAŞ PİYASANIN ÇOK ALTINDA

Reytinglerdeki en büyük rakip haline gelen çiçeği burnunda dizinin oyuncularının aldığı aylık maaşa kimse inanamıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ve izleyenleri derinden etkileyen fenomen dizinin oyuncularından ‘Tahir’ karakterine can veren Ulaş Tuna Aslantepe’nin en yüksek maaşı alan oyuncular arasında yer aldığı öğrenildi.

SEN ANLAT KARADENİZ OYUNCULARININ ALDIĞI MAAŞLAR

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisi oyuncularından ‘Tahir’ karakterine can veren Ulaş Tuna Aslantepe’nin aylık 22 bin lira maaş aldığı öğrenildi. ‘Nefes’ karakterine can veren İrem Helvacıoğlu’da 20 bin lira maaş alıyor. ’Asiye’ karakterine can veren Öykü Gürman’ın 15 bin lira maaş aldığı öğrenilirken dizinin kötü karakteri ‘Vedat’ın ise 17 bin 500 lira maaş aldığı öğrenildi.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com