TV8'in fenomen yarışması Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları haftaya bomba gibi başlarken yarışmanın ilk günden itibaren en çok konuşulan ismi olan Hasret Hanımın gününde neler yaşandığı merak edilmeye başlandı. Bomba yorumları ve sert çıkışlarıyla tüm dikkatleri üzerine toplayan Hasret Hanım yemeklerini yetiştirebildi mi? Hasret Hanımın evinde neler yaşandı? Hasret Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte tüm detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 13 ŞUBAT 2018 HASRAET HANIMINE VİNDE YAŞANANLAR

Yemekteyiz'in yeni haftasının ikinci gününde Hasret Hanımın evine misafir olan yarışmacılar Hasret Hanımın yemeklerine iyi yorumlar yaptı. Rakiplerine ilk olarak mercimek çorbası sundu. Hasret Hanımın mercimek çorbası çok sulu bulunsa da genel olarak tat olarak beğendi. Kaşık salataya eleştiri yağdıran yarışmacılar salata üzerinde tartışmalar yaşadı. Ara yemek olarak dolma ikramı yapan Hasraet Hanımın dolması çok acı bulundu. Ana yemeğinde fırında kuzu incik ve pirinç pilavı sunan Hasret Hanımın ana yemeği çok yağlı bulundu. Son olarak tatlı ikramında fırın sütlaç ikramı yapan Hasret Hanımın sütlacı çok kremalı bulundu ve beğenilmedi.

TV8 YEMEKTEYİZ 13 ŞUBAT 2018 HASRAET HANIMIN PUANI

Yaptığı yemeklerle genel anlamda beğeni toplayan Hasret Hanım Can Beyden 4, Filiz Hanımdan 7, Hilal Hanımdan 2 ve Hüseyin Beyden 4 puan alarak toplamda 17 puanla gününü tamamladı.

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Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.ocm