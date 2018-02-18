Kanal D ekranlarında yeni bölümleriyle ekrana gelen fenomen dizi Çocuklar Duymasın’da haftalardır diziye geri döneceği konuşulan Havuç karakteri en çok konuşulan konulardan olmuştu. En baştan beri sır gibi saklanan Havuç karakterine can verecek kişinin kim olduğu hala açıklanmadı.

Ekranların yıllardır yayınlanan ve yayın hayatına ara verdikten sonra yeniden ekrana geri dönen Çocuklar Duymasın Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir dizide devam eden Tutku krizi son zamanlarına gelirken son olarak dizinin sevilen karakteri Havuç’un diziye geri döneceği konusu sosyal medyada en çok konuşulan konu olmuştu. Diziye dahil olacak olan Havuç karakterini kimin canlandıracağı henüz açıklanmadı.

TUTKU ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Haluk’a takıntılı bir şekilde aşık olan Tutku, Meltem ve Haluk’u ayırmak için elinden geleni yaptı ancak başarılı olamadı. Haluk artık her şeyin farkına varmaya başlarken Tutku vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi ve Meltem ve Haluk’un oğlu Havuç’un telefonuna ulaşarak ortalığı fena halde karıştırdı.

HAVUÇ KARAKTERİNİ KİM OYNAYACAK?

Çocuklar Duymasın’ın sevilen karakteri Havuç’un diziye dahil olacağı ortaya çıkar çıkmaz herkesin aklına Havuç karakteriyle bütünleşen Furkan Kızılay gelirken ünlü oyuncu Kızılay dizide rol almayacağını net bir dille açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından herkes Havuç karakterine kimin can vereceğini daha çok merak etmeye başlamıştı. Diziye geri dönen efsane Havuç karakterinin kim olacağı henüz yanıt bulmazken izleyenler paylaşılan son fotoğraflarda yeni Havuç karakterinin eski Havuç’a çok benzediğini iddia etti.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com