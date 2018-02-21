﻿ TV8 Yemekteyiz 21 Şubat 2018 Metin Beyin Evinde Neler Yaşandı? Metin Beyin Menüsü ve Puanı

TV8 Yemekteyiz 21 Şubat 2018 Metin Beyin Evinde Neler Yaşandı? Metin Beyin Menüsü ve Puanı

TV8 ekranarının reyting rekortmeni programı Yemekteyiz'de bugün yeni haftanın üçüncü gününde Metin Bey rakiplerini evinde ağırladı. Peki, Metin Bey kendisine verilen 3 saatlik sürede yemeklerini yetiştirebildi mi? Metin Beyin evinde neler yaşandı? Metin Be rakiplerinden kaç puan aldı? İşte Metin Beyin evinde yaşananlar...

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TV8 Yemekteyiz 21 Şubat 2018 Metin Beyin Evinde Neler Yaşandı? Metin Beyin Menüsü ve Puanı
TV8 Yemekteyiz 21 Şubat 2018 Metin Beyin Evinde Neler Yaşandı? Metin Beyin Menüsü ve Puanı Tarih: 2018-02-21 Saat: 17:39:19
Güncelleme : 2018-02-21 17:39:19

TV8 ekranarının reyting rekortmeni programı Yemekteyiz'de bugün yeni haftanın üçüncü gününde Metin Bey rakiplerini evinde ağırladı. Peki, Metin Bey kendisine verilen 3 saatlik sürede yemeklerini yetiştirebildi mi? Metin Beyin evinde neler yaşandı? Metin Be rakiplerinden kaç puan aldı? İşte Metin Beyin evinde yaşananlar...

TV8 YEMEKTEYİZ 21 ŞUBAT 2018 METİN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yeni haftanın üçüncü gün yarışmacısı olan Metin Bey farklı tarzı ve ses tonuyla hem yarışmacılarn hem de izleyenlerin dikkatini fazlasıyla çekmişti. Metin Bey rakiplerine ilk olarak mercimek çorbası ikramı yaptı. Çorbası çok sulu bulunan Metin Bey ara sıcak olarak soslu mücver sunumu yaptı ancak yarışmacılar mücverin sosunu beğenmedi. Masasında fazlasıyla eleştiri alan Metin Bey, ana yemek olarak güveçte et ve pşlav sunumunda da rakiplerinden tam not alamadı ve eleştirilerin odağında oldu. Kış salatası beğenilen yarışmacının son olarak yaptığı ayvalı kaymak tatlısı ikramı  genel olarak beğenilmedi.

TV8 YEMEKTEYİZ 21 ŞUBAT 2018 METİN BEYİN PUANI

Yemekteyiz'in yeni haftasının üçüncü gün yarışmacısı olan Metin Bey rakibi Sinem Hamından 4, Dağhan Beyden 1, Filiz Hanımdan 4 ve Bilgin Hanımdan 2 puan alarak gününü toplamda 11 puanla tamamladı.  

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

TV8 Yemekteyiz Metin Bey 21 Şubat 2018 Neler yaşandı Metin Beyin puanı Metin Beyin menüsü Acunmedya
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