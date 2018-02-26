ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk bölümden itibaren fırtına gibi esen Sen Anlat Karadeniz dizisinde izleyiciyi çığırından çıkaran ve oynadığı karakter nedeniyle dizinin en sevilmeyen ismi olan Mehmet Ali Nuroğlu kimdir? İşte Sen Anlat Karadeniz’in Vedat’ı Mehmet Ali Nuroğlu hakkında bilinmeyenler…

ATV ekranlarının kısa sürede fenomen dizisi haline gelen Sen Anlat Karadeniz dizisinin Vedat’ı dizideki rolü nedeniyle izleyici tarafından hiç sevilmedi. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olan Sen Anlat Kaadeniz’de Nefes’in kabusu olan Vedat izleyiciler tarafından dizinin en sevilmeyen karakterlerinden biri olmuş ve gerçek hayatta tehdit mesajları alacak kadar büyük tepki toplamıştı.

MEHMET ALİ NUROĞLU KİMDİR?

Sen Anlat Karadenz’in Vedat’ı Mehmet Ali Nuroğlu, 7 Eylül 1979 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babası Subay olan ünlü oyuncu babasının mesleği nedeniyle Patnos, Kıbrıs, İstanbul, Tekirdağ ve Ankara’da yaşadı. Üniversite eğitimine ODTÜ’de 3 yıl devam eden Nuroğlu, 3 yılın ardından eğitimini yarıda keser ve lise yıllarından beri hayalini kurduğu tiyatro ile bütünleşir. Hacettepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne başlayan Mehmet Ali Nuroğlu’nun dizi hayatı ilk olarak TRT ekranlarında yayınlanan ‘Yuvadan Bir Kuş Uçtu’ dizisiyle başlamıştır. Daha sonra ‘Çemberimde Gül Oya’ dizisinde yıldızı parlayan başarılı oyuncu 2009 yılında kendisi gibi oyuncu olan Selin Şekerci ile dünya evine girmiş ancak 2011 yılında boşanmıştır. Öte yandan Mehmet Ali Nuroğlu, ‘Güzel Köylü’, ‘Vurgun’, ‘Ömre Bedel’, ‘Kırık Kanatlar’, ‘Uçurum’ ve ‘Başka Yerde Yok’ isimli dizilerde de rol almıştır.