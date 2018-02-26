TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Yemekteyiz'de yepyeni bir haftanın heyecanı başladı. Yeni hafta Dilek Hanımın evinde başlarken ilk günden enerjisi ve hareketli halleriyle dikkatleri üzerine toplayan Dilek Hanımın evinde büyük bir merak hakimdi. Pek, Dilek Hanımın evinde neler yaşandı? Dilek Hanım yemeklerini yetiştirebildi mi? Dilek Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 26 ŞUBAT 2018 DİLEK HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Dilek Hanım Yemekteyiz'in ilk gününde rakiplerine ilk olarak lebeniye çorbası ikramı yaptı. Dilek Hanım çorbasını isteğe göre sarımsaklı ve sarımsaksız olarak sundu. Ara yemek olarak kabaklı pazı ikramı yapan Dilek Hanım aynı zamanda katıklı dolma ikramında bulundu. Ana yemek olarak kremalı bonfile sunumu yapan Dilek Hanımın ara yemeği ve ana yemeği genel olarak beğenildi. Pirinç pilavı çok yağlı bununan Dilek Hanımun mevsim salatası beğenilmedi. Son olarak tatlı ikramında cevizli kar yağdı tatlısı ikramı yapan Dilek Hanımın tatlısı genel olarak beğenildi.

YEMEKTEYİZ 26 ŞUBAT 2018 DİLEK HANIMIN PUANI

Dilek Hanım Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk gününde yarışarak rakiplerinden, Batıkan Beyden 6, Tuğba Hanımdan 4, Canan Hanımdan 5 ve Semşh Beyden 4 olmak üzere toplamda 19 puan aldı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com