TV8 ekranlarının sevilen ve en çok izlenen yarışması Survivor 2018’in yeni fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanı izleyenlerin yüreği ağzına geldi. Fragmanda, gönüllüler takımından Funda’nın iletişim oyununda yarışırken boğulma tehlikesi yaşadığı görüldü.

Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2018’de yarış tüm hızıyla devam ederken yayınlanan yeni bölümde iletişim oyunu için sahaya çıkan All Star ve gönüllüler takımında yine kıyasıya bir rekabet görüldü. Fragmanda, gönüllüler takımından Funda’nın yarıştığı esnada suya atladığı ve sudan bir an çıkamayarak boğulma tehlikesi geçirdiği kameralara yansıdı. İzleyenler Funda’nın sağlık durumunun ne olduğunu merak ederken takım arkadaşları ve rakip takımda Funda’nın sudan çıkamadığı anlarda büyük panik yaşadı.

FUNDA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRİYOR

Yarışmacıların en önem verdiği iletişim oyununda yeni bölümde yine kıyasıya rekabet görülüyor. Fragmanda, en çok dikkat çeken ve panik yaratan ise Funda’nın yarış esnasında sudan çıkmakta zorlandığı ve boğulma tehlikesi yaşadığı olurken yarışma ekibinin seferber olduğu ve korku dolu anlar yaşandığı da fragmanda izleyiciye yansıyor.

GÖNÜLLÜLER TAKIMININ YARIŞMACISI FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

30 yaşında olan Funda Alkayış, Survivor 2018’de gönüllüler takımında mücadele ediyor. Mersinli olan Alkış, dövüş sporuyla uğraşıyor. Tam 27 kez kendi alanında Türkiye şampiyonu olan Alkış, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına da sahip. Aynı zamanda Dünya’nın en büyük organizasyonlarından tek Türk bayan dövüşçü olan Funda Alkayış, aynı zamanda Adıyaman’da Bede Eğitimi öğretmenliği yapıyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com