Survivor 2018’de ilk olarak gönüllüler takımının yarışmacısı olan daha sonra All Star takımına transfer olan Ecem Karaağaç, yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmaya veda etmek zorunda kalmıştı. Survivor’a iddialı başlangıç yapan

Ecem, yaşadığı talihsizlikleri bir bir anlattı.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor’ın yeni sezonuna iddialı bir başlangıç yapan ve gönüllüler takımından All Star takımına transfer olduktan sonra talihsiz bir sakatlık geçirerek yarışmadan diskalifiye olan Ecem Karaağaç, yarışmada yaşadıklarını bir bir anlattı.

YAŞADIKLARINI BİR BİR ANLATTI

Survivor Panorama programına konuk olan Ecem, Survivor adasına ilk gittiği günden itibaren yaşadığı talihsizliklerle ilgili konuştu. Bu sene hava şartlarının oldukça zorlu olduğundan bahseden Ecem, dalgaların boyu ve sertliğiyle ilgili büyük sorunlar yaşadıklarını ve ulaşımın bu nedenle bir hayli zorlaştığına değindi. Dalgalar nedeniyle teknede birkaç defa belini vurduğunu söyleyen Ecem, yaşadığı son olay sonrasında tekneden adaya adeta enkaz halinde indiğini ve iner inmez kendisini yatağa attığını söyledi.

TEDAVİSİ SONUÇ VERMEMİŞ

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle tekneye defalarca acı içinde bindiğini söyleyen Ecem, aradan zaman geçmesine rağmen ağrılarının geçmediğini ve yapılan iğnelerle tedavinin sonuç vermediğini belirtti. Başına gelen talihsizlikler olmasaydı ve adada devam etseydi gerçek Ecem’i göstereceğinden emin olduğunu söyleyen Ecem Karaağaç, Survivor macerasının kısa sürmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü de defalarca dile getirdi.