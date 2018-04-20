Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan ancak beklediği başarıyı yakalayamayan Kanal D’de çöküş devam ediyor. Sezon sonunda, Mehmed Bir Cihan Fatihi, Siyah Beyaz Aşk ve Vatanım Sensin dizilerinin ekrana veda edeceği belirtildi.

Kanal D belki de bu yıl en kötü sezonunu geçiriyor. Sezon başında iddialı bir giriş yapsa da bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Kanal D’de dizilerin yaprak dökümü devam ediyor. Sezon boyunca çok sayıda final haberleri ile gündeme gelen kanalda bu sezon sonunda başrollerinde Kenan İmirzalioğlu ve Çetin Tekindor’un yer aldığı maliyeti oldukça yüksek olan dizi Mehmed Bir Cihan Fatihi, Milli mücadele yıllarını ekrana taşıyan Vatanım Sensin ve Siyah Beyaz Aşk’ın ekrana veda edeceği belirtildi.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ FİNAL YAPIYOR

Oldukça yüksek maliyetli olduğu belirtilen dönem dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi ekranlarda istediği yeri bulamadı. Başrollerinde yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalioğlu ve usta oyuncu Çetin Tekindor’un yer aldığı dizi bir türlü istediği çıkışı yakalayamamasından dolayı önümüzdeki haftalarda final yapma kararı aldığı öğrenildi.

VATANIM SENSİN’DE FİNAL YAPACAKLAR ARASINDA

Milli mücadele dönemini izleyiciye aktaran başrollerinde Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in yer aldığı Vatanaım Sensin dizisi 2 sezondur izleyicisinin karşısına çıkıyor. Ancak başarılı dizinin bu sezon sonunda final yapma kararı aldığı konuşuluyor.

SİYAH BEYAZ AŞK REYTİNG KURBANI OLDU

Başrollerinde Birce Akalay ve İbrahim Çelikkol’un yer aldığı Siyah Beyaz Aşk dizisinin bu sezon reytinglerde başarı yakalayamayan diziler arasında olduğu belirtiliyor. Büyük umutlarla başlayan dizinin reytinglerde istediği başarıyı yakalayamaması sonucunda sezon sonunda final yapmasının beklendiği aktarıldı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com