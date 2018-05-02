TV8 ekranlarının evlerinize lezzet katan programı Yemekteyiz'in bugün yarışan ismi Mertcan Bey oldu. Hem tarzı hem de farklı kişiliği ile rakiplerine meydan okuyan ve ilk gündem beri iddiasını sürdüren genç yarışmacı Mertcan Bey bugün evinde rakiplerini ağırladı. Peki, Mertcan Bey rakiplerine nasıl bir masa ve nasıl bir menü hazırladı? Mertcan Beyin evinde gerginlik yaşandı mı? Mertcan Bey rakiplerinden toplam kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 2 MAYIS 2018 MERTCAN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in 19 yaşındaki yarışmacısı Mertcan Bey yeni haftanın üçüncü gün yarışan ismi oldu. Rakiplerine ilk olarak çorba ikram eden Mertcan Beyin çorbası genel olarak beğennilmedi ve yağlı bulundu. Ara sıcağında patates graten sunan yarışmacının grateninin kuru olduğu iddia edildi ve eleştiri aldı. Yaş olarak rakipleri arasında en genç yarışmacı olan Mertcan Beyin yaş konusu masada derin tartışmalara konu oldu. Ana yemeğinde tavuk güveç ve pirinç pşlavı ikram eden yarışmacının güveci çok bait bulunurken pilavı da beğenilmedi. Son olarak tatlı ikramında yalancı tremisu ikram eden Mertcan Beyin tremisusun da kahve olmaması eleştiri oklarını Mertcan Beye çevirdi ve tadı yarışmacıları tatmin etmedi.

TV8 YEMEKTEYİZ 2 MAYIS 2018 MERTCAN BEYİN PUANI

Yemekteyiz'in üçüncü gün yarışmacısı olan ve sivri çıkışlarıyla izleyenlerin dikkatini çeken Mertcan Bey rakiplerinden, Ozan Beyden 1, Rahşan Hanımdan 1, Burcu Hanımdan 4 ve Gülsevin Hanımdan 1 puan alarak gününü toplamda 7 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com