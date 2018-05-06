Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2018'de bu akşam ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşanacak. Dün oynanan dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımının büyüyk bir mücadele verdiği dokunulmazlık oyununda kazanan taraf gönüllüler takımı olmuştu. Ünlüler takımı kaybettikleri dokunulmazlık oyunu sonrasından elenmesi için Elif'in adını vermişti. Bu akşam oynanacak olan ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan tarafa göre eleme adayları belli olacak.

SURVİVOR 2018 İKİNCİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2018'in son yayınlanan bölümünde ikinci dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarından bir kişiyi daha Survivor 2018'de finale kadar taşımak için büyük bir çaba harcadı. Oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu sezonun en zorlu parkurundan oluşurken yarışmacılar suya iki kez girip çıktıktan sonra karşılarındaki sembolleri tek tek kırdıktan sonra sayıya ulaşabildi. Ünlüler takımı yine oyuna güzel başlasa da ikinci turda gönüllüler takımı geriden gelerek ayağa kalktı ve dokunulmazlık oyununu kazanmayı bilfi.

SUVİVOR 2018 ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Dün ve bugün oynanan dokunulmazlık oyununun ardından ünlüler takımında bir konsey daha gerçekleşti. Dün dokunulmazlık oyununun ardından oynanan bireysel dokunulmazlığı kazanan Mustafa Kemal elenmesi için takım arkadaşı Merve'nin adını söylerken takımın yaptığı oylamada en çok ismi çıkan aday Elif olmuştu. Bu akşam yapılan oylamada üçüncü eleme adayı da belli oldu ve takım arkadaşlarının ismini en çok yazdığı isim Turabi oldu. Survivor 2018'de yarın akşam Turabi, Merve ve Elif arasından kimin adaya veda edeceği belli olacak.

BİRLEŞME PARTİSİ ÖNCESİNDE GERGİN KONSEY

Bu akşam ünlüler takımının ada konseyinde gergin anlar yaşandı. Son olarak yapılan oylamada bütün takımın Turabi'nin adını yazması sonucunda Turabi oldukça şaşırdı. Acun Ilıcalı'dan tüm oyları açmasını rica eden Turabi, takım arkadaşlarının hepsinin kendi adını yazmasına bozulurken söyledikleri ile takıma karşı tepkisini de ortaya koydu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com