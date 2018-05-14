TV8'in en çok izlenenleri arasında yer alan Yemekteyiz, yepyeni yarışmacıları ve bomba gibi bir haftanın başlangıcıyla ekranlara geldi. Onur Büyüktopçu'nun muhteşem sunumuyla ekrana gelen lezzet dolu programın yeni haftasının ilk gün yarışmacısı Hakan bey oldu. Peki, Hakan Bey rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Hakan Beyin evinde neler yaşandı? Hakan Bey rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 14 MAYIS 2018 HAKAN BEYİN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftası bomba gibi başlarken ilk gün yarışmacısı Hakan Beyevinde ağırladığı misafirlerine ilk olarak şehriyeli kereviz yaprağı çorbası ikram etti. Hakan Beyin çorba ikramı genel olarak beğenildi. Ara sıcak olarak lahmacun böreği sunan Hakan Beyin böreği de hem sunum hem de tat olarak çok beğenildi. Ana yemeğinde şehriyeli pirinç pilavı ve fırında orman kebabı sunan Hakan Beyin ana yemeği de yarışma için oldukça güzel ve zor bir seçim olarak değerlendirildi. Son olarak tatlı ikramında çilekli pasta ikram eden yarışmacının pastası çok fazla beğenilmedi ve bu menünün yanında hafif kaldığı iddia edildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 14 MAYIS 2018 HAKAN BEYİN PUANI

TV8'in fenomen yarışması Yemekteyiz'in yeni haftasının ilk gün yarışmacısı olan Hakan Bey rakiplerini oldukça güzel bir şekilde ağırladıktan sonra puanlarını aldı. Hakan Bey rakiplerinden, Koray Beyden 4, Alev Hanımdan 4, Tuğçe Hanımdan 2 ve Sümeyye Hanımdan 4 puan alarak toplamda 14 puanla yarışı tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com