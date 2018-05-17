TV8 ekranlarında Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla ekranlara gelen lezzetli ve rekabet dolu yarışma Yemekteyiz'de günün yarışmacısı Sümeyye Hanım oldu. Peki, Sümeyye Hanım rakiplerine nasıl bir menü hazırladı? Sümeyye Hanımın evinde neler yaşandı? Sümeyye Hanımın yemekleri beğenildi mi? Sümeyye Hanım gün sonunda rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 17 MAYIS 2018 SÜMEYYE HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in haftanın finali bölümünden bir gün önce yarışan isim olan Sümeyye Hanım rakiplerine ilk olarak mercimek çorbası ikram etti. Sümeyye Hanımın mercimek çorbası genel olarak beğenildi. Ara yemeğinde patates mantısı sunan genç yarışmacının ara yemeğide lezzetli bulundu. Ana yemeğinde ise kürdan kebabı ve şehriyeli pirinç pilavı ikram eden 18 yaşındaki Sümeyye Hanımın kürdan kebabı çok dağınık ve lezzetsiz bulundu. Son olarak tatlı ikramında gelin pastası sunan Sümeyye Hanımın pastasının kreması ve tadı çok beğenildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 17 MAYIS 2018 SÜMEYYE HANIMIN PUANI

Yeni haftanın en genç yarışmacısı Sümeyye Hanım gün sonunda rakiplerinden, Koray Beyden 4, Alev Hanımdan 1, Hakan Beyden 4 ve Tuğçe Hanımdan 2 puan alarak gününü toplamda 11 puanla tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com