TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekrana gelen Survivor 2018 yarışmasında kadın yarışmacılar arasında en başarılı yarışmacı olarak gösterilen Nagihan Karadere oyun sırasında ‘Yarışmak istemiyorum’ diyerek isyan etti.

Survivor’da ikinci sezonunu yaşayan başarılı yarışmacı Nagihan Karadere oyun sırasında yaşanan gerginlik nedeniyle isyan etti. Gözyaşlarına boğulan gönüllüler takımı yarışmacısı Nagihan Karadere, kendisine gösterilen tavırlardan dolayı büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.

SURVİVOR’DA KAVGALAR SON BULMUYOR

Survivor 2018’de finale doğru yarış daha da kızışırken yarışmacılar arasında gerginlikte giderek tırmanıyor. Son zamanlarda oynanan tüm oyunlarda kavga ve tartışmalar görülürken dün akşam oynanan oyunda Mustafa Kemal Kurt ile Ümit Karan’ın tavırlarından rahatsız oldu ve yaşanan tartışma sonrasında gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları içinde isyan eden Karadere, ‘Artık yarışmak istemiyorum.’ diyerek tepkisini gösterdi.

‘PİS PİS SIRITIYOR’

Gönüllüler takımı yarışmacısı Nagihan Karadere, ünlüler takımı yarışmacısı Merve Aydın ile çıktığı yarışı kaybetti. Yarış sonrasında rakip takımdan Mustafa Kemal Kurt ve Ümit Karan’ın tavırlarından rahatsızlık duyan ve ikili ile tartışmaya giren yarışmacı, ‘Sanki palyaço oynatıyorlarmış gibi pis pis sırıtıyor. Yeter artık. Sizin eğlenceniz değilim ben. Bu kadar saygısızlık olmaz. Kızıyla ayrı, erkeğiyle ayrı uğraşıyorum. Benimle dalga geçilmesini, beni ezmelerini kaldıramıyorum. Yemin ederim zerre kadar zevk almıyorum. Artık yarışmak da istemiyorum.’ sözleriyle tepkisini dile getirdi. Nagihan Karadere’nin isyan ettiği sıralarda takım arkadaşlarını n onu teselli etmeye çalıştığı görüldü.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com