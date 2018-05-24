TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor 2018'de bu akşam büyük Türkiye ödülü heyecanı yaşanacak. Ünlüler ve gönüllüler takımı duyduklarında büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadıkları Türkiye ödülü için kıyasıya mücadele verecek. Peki, Survivor 2018'de bu akşam Türkiye ödüülünü kim kazanacak? Yarışmacılar nasıl bir parkurla karşılaşacak? İşte detaylar...

Survivor 2018'de tüm yılların gelmiş geçmiş en büyük ve en özel ödülü için ünlüler ve gönüllüler takımı bu akşam kıyasıya bir rekabet gösterecek. Kazanan takımın İstanbul'a gideceği ve 1 gün boyunca istedikleri kişilerle vakit geçirebilecekleri bu ödülü her iki takımda fazlasıyla istiyor. Ödülün kazananı bu akşam saat 20.00'da Survivor 2018'in yeni bölümünde belli olacak.

Ayrıntılar Gelecek...