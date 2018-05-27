Survivor 27 Mayıs 2018 yeni bölümde dokunulmazlık oyununda iki takım da kazanma mücadelesi veriyor. İlk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazandı, gönüllüler takımı iki eleme adayı çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanırsa, gönüllülerden bir yarışmacının gideceği kesinleşecek. Gönüllüler bu oyunu kazanırsa, ünlülerden iki eleme adayı çıkacak. Peki, Survivor 27 Mayıs 2018 Dokunulmazlığı Kim Kazandı? Survivor 27 Mayıs 2018 eleme adayları kimler oldu?

TV8’de yayınlanan Survivor 2018 yarışmasında bu akşam ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Gerilimlerle geçen oyunda Turabi ve Adem kavgasına Acun Ilıcalı müdahale etmek zorunda kaldı. İki takım da dokunulmazlığı kazanmak, bir yarışmacıyı garanti altına almak istiyor. Oyun ise bir o takıma bir bu takıma gidiyor. Ünlüler, fark açıldıktan sonra toparlandı ve adeta yeniden döndü. Oyun 9 – 9’a geldi ve bayrak turuna kaldı. Peki, Survivor 27 Mayıs 2018 dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

