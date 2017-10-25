Sağlıklı, ışıl ışıl parlayan, canlı ve göz kamaştıran saçlara kavuşmak her kadının hayali. Peki, bu saçlara maden suyu sayesinde sahip olabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte maden suyunun saçlara mucizevi etkisi…

Her kadın, parlak, sağlık ve sancı saçlara sahip olmak ister. Hatta bunun için sayısız ürün dener, bir sürü de para harcar. Ancak bunun hem doğal hem de çok ucuz bir yolu var. Nasıl mı? Sadece maden suyu kullanarak saçlarınızda bu mucizevi etkiyi yakalayabilirsiniz. İşte, yolları…

MADEN SUYU GÜZELLİK İÇİN MUCİZE

İçerisinde sodyum bikarbonat bulunan maden suyu, hem cilt hem de saçlar için mucizevi bir etki sağlıyor. Sodayı düzenli olarak kullanmanız durumunda mutlaka istediğiniz sonuca ulaşabiliyorsunuz. Fakat pes etmemek ve mutlaka düzenli kullanmak gerek.

UZAMAYAN SAÇLARA ÇÖZÜM

Biz kadınların en büyük hayallerinden biri şüphesiz ki uzun ve gür saçlardır. Her zaman saç uzatmak o kadar kolay olmuyor. Hem sağlıklı, hem güçlü hem de uzun saçlara sahip olmak için mutlaka saçlarınızda sodanın etkisini deneyin.

KEPEK SORUNUNA KESİN ÇÖZÜM

Maden suyu saçta sadece uzama etkisi yapmıyor. Aynı zamanda kepeklenen saçlar için de kesin çözüm maden suyu oluyor. Kepeklenme, saç derisinin nemini kaybetmesi ile ortaya çıkıyor. İşte saç derisinin nem dengesini korumada da imdadınıza maden suyu yetişiyor. Saçlarınızı yıkadıktan sonra maden suyu ile masaj yapın ve 5 dakika bekledikten sonra durulayın. Hem kepek sorunundan kurtulacak, hem de saçlarınızın hacim kazandığını göreceksiniz.

SAÇLARDA PARLAKLIK İÇİN MADEN SUYU

Daha parlak ve güçlü saçlara sahip olmak için şimdi size vereceğimiz maskeyi mutlaka kullanın. İşte, o mucize maske;

Malzemeler:

2 kaşık soda

3 kaşık yulaf ezmesi

4 kaşık yoğurt

Hazırlanışı:

Yukarıda saydığımız bütün malzemeleri bir kabın içine alarak iyice karıştırın. Daha sonra hem saçınıza hem de cildinize bu karışımı uygulayın. Karışımı birkaç dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Düzenli olarak bu maskeyi uyguladığınızda farkı çok kısa zamanda anlayacaksınız.