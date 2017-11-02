Cilt güzelliğinin kadınlar üstünde olumlu etkisi tartışılmaz. Aynaya baktığınızda, temiz, bakımlı ve pürüzsüz bir cilt görmek sizi de mutlaka iyi hissettirecektir. Piyasada cilt bakımı için üretilen onlarca ürün var elbette. Eğer siz de dışarıda cilt bakımı yaptırmak için hem zaman hem de para ayıramıyorsanız, bu işi evde de yapabilirsiniz. Bugün sizler evde cilt bakımı önerileri hazırladık.

Cilt temizliği, doğru bir cilt bakımı için en önemli adımdır. Cildi temiz tutmak ve nemli olmasını sağlamak için bol bol yıkamanızda yarar var. Nemlendirici yüz temizleme jellerinden bu adımda yardım alabilirsiniz. Eğer cildinizi sabunla yıkamayı tercih ediyorsanız da mutlaka zeytinyağı sabunları ya da nemlendirici içeriği olan sabunlar tercih etmelisiniz. Bu konuda temizleme sütleri de cildinize iyi gelecektir.

TONİK AŞAMASI DA ÖNEMLİ

İş sadece yüzü temizleme aşaması ile bitmiyor. Temizleme işlemenin ardından tonikleme yapmanız gerekiyor. Bu işlem, cildinizin gözeneklerini arındırdığı için sivilce ve siyah nokta oluşumunun da önüne geçecektir. O nedenle bu aşamayı kesinlikle atlamayın ve toniği kullanın.

NEMLENDİRİCİ KREMLERİ MUTLAKA KULLANIN

Tek başına cilt temizliği cildinizin sağlıklı olması için yeterli değildir. Cildinizin beslenmesi özellikle kış aylarında oldukça önemlidir. Mutlaka nemlendirici kremlerden bu aşamada yardım almanız gerekiyor. Fakat bu aşamada da kreminizi cilt yapınıza uygun olarak seçmenizde yarar var. Çünkü her krem her cilt yapısı için uygun değildir ve uygun olmayan bir krem tercih etmek cildinize zarar verebilir.

VÜCUDUNUZU DA İHMAL ETMEYİN

Evde cilt bakımı sadece yüzünüz için değil, vücudunuz için de gereklidir. Doğal yapılan besleyici kürler ile vücut bakımınızı da sağlayabilirsiniz. Son dönemlerde bir çok marka, vücut için nemlendirici kremler de üretmektedir. Bu kremleri de tercih ederek vücut bakımınızı yapabilirsiniz.