Genellikle kimyasal içeren deodorantlar Aşırı kilo parfümler sırasında oluşan tahrişler ve epilasyon kremleri gibi etkenler nedeniyle koltuk altlarında koyu renkli lekeler meydana gelebiliyor. Evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler sayesinde koltuk altında bulunan bu koyu renkli lekelerden kurtulmak mümkün.

KARBONAT İLE KOLTUK ALTI BEYAZLATMA

Ev temizliğinde çok sık yardım aldığınız karbonat Aslında koltuk altındaki lekeleri beyazlatma konusunda da uzman. Koltuk altı lekeleri ile ilgili bir sorun yaşıyorsanız bu bölgeleri beyazlaştırma da karbonat iyi sonuçlar veriyor. Sizlere aşağıda ana hatları ile verilen doğal beyazlatma yöntemlerinden bahsedeceğiz.

KOLTUK ALTI İÇİN KARBONAT KULLANIMI

Koltuk altındaki kıl renkli lekelerden kurtulmak istiyorsanız koltuk altınıza direkt olarak karbonat uygulayabilirsiniz. Karbonat sayesinde koltuk altında tıkalı olan gözenekler açılır ve ölü deri hücreleri temizlenir. Tıkanan gözenekler koyu koltuk altı konusunda en başta gelen nedenlerinden biridir. Karbonatla koltuk altı bölgesi ne olarak temizleyin ve daha sonra kokusu beyazlamış bir koltuk altına kavuşsun. Karışım hazırlamak için bir miktar su ve karbonat kullanın. Macun kıvamında Hazırladığınız karışımı daha sonra koltuk altlarında uygulayın ve hafifçe koyu olan alanları ovalayın. Bu şekilde birkaç dakika bekledikten sonra nazikçe durulayın ve havlu ile kurulayın. Alternatif olarak Karbonat ve Gülsuyu ikilisini kullanabilirsiniz. Aynı şekilde macun kıvamında Bir karışım hazırladıktan sonra koltuk altı bölgesinde bunu uygulayın ve bir süre bekletip ılık su ile durulayın. Koyu renkli lekeler tamamen yok olana kadar günaşırı bu tarifi uygulayabilirsiniz.