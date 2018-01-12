Ünlü artist Jasmine yüzüne yaptığı gerçek böceklerden oluşan makyajla makyaj trendinde yeni bir akım mı başlıyor dedirtti. Jasmine’nin yüzünde kullandığı gerçek böcekler hem hayrete düşürüyor hem de merak uyandırıyor.

Ünlü makyaj artisti Jasmine sanatta hayal gücünü zorlama konusunda bir tık daha ileri gitti ve yaptığı makyaj ile herkesi şaşkına çevirdi. İşine kendisini oldukça verdiği ve bağlı olduğu görülen Jasmine’nin yüzündeki makyajda tamamen gerçek böcekleri kullandığı görüldü. Sosyal medya üzerinden yüzüne yaptığı makyajda tamamen gerçek böcekleri kullandığı görülen makyaj artisti sosyal medyayı da ikiye böldü. Paylaştığı ilginç fotoğraflar sonrasında takipçi sayısını daha da arttıran Jasmine makyaj trendinde bambaşka bir çağ başlatıyor ve yaratıcılık konusunda bambaşka bir çağ başlatıyor.

GÖZ MAKYAJINDA BÖCEKLİ TREND

Göz makyajlarıyla dikkat çeken Jasmine, uyguladığı her göz makyajında kullandığı gerçek böceklerle sosyal medyanın en çok konuşulan ismi haline geldi. Gerçek böceklerle süslediği makyaj tekniği ile tüm dikkatleri üzerine çeken ünlü makyaj artisti Jasmine alışılmışın tamamen dışına çıkmayı hedefliyor. Sosyal medyayı ikiye bölen bu makyaj trendine iyi yorum yapanlarda var kötü yorum yapanlarda. Bazı kullanıcılar bu görüntülerden midelerinin bulandığını söylerken eleştiri odaklı yoruma maruz kaldığı görüldü. Ünlü artistin kendine has yaratıcı makyaj trendi şimdiden bir çok kişi tarafından uygulanmaya başlandı.