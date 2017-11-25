Hem ucuz hem de çok pratik bir akşam yemeği hazırlamaya ne dersiniz? Bugün toplam maliyeti sadece 4.20 TL olan Tel Şehriyeli Patates Köfte Tarifi vereceğiz. Sadece pratik ve ucuz oluşu ile değil, lezzeti ile de favoriniz olacak bu yemeği gelin birlikte yapalım.

Akşam yemeği için hem pratik hem de ucuz bir tarif arıyorsanız, şu anda en doğru yerdesiniz. Bu akşam hem lezzeti ile başınızı döndürecek, hem de maliyeti ile bütçenizi coşturacak bir tarifi denemeye ne dersiniz? Sadece 4.20 TL olan Tel Şehriyeli Patates Köfte Tarifi hemen geliyor…

Tel Şehriyeli Patates Köfte Tarifi İçin Malzemeler:

5 Adet Haşlanmış Patates ( Maliyeti 1,95 TL)

2 Çay Kaşığı Tuz (maliyeti 0,10 Krş.)

1 Çay kaşığı karabiber (maliyeti 0,15 Krş.)

1 Yumurta sarısı (maliyeti 0,50 TL)

2 Yemek Kaşığı Galeta Unu (maliyeti 0,35 TL)

80 gram küp doğranmış kaşar peyniri ( Maliyeti 0,53 TL)

1 Adet Yumurta Beyazı

1 Su Bardağı Tel Şehriye (Maliyeti 0,65 TL)

Tel Şehriyeli Patates Köfte Yapılışı:

Önce haşladığınız 5 patatesi bir kabın içerisinde iyice ezin. Ardından patateslerin üzerine 2 Çay Kaşığı Tuz, 1 Çay kaşığı karabiber, 1 Yumurta sarısı ve 2 Yemek Kaşığı Galeta Unu ekleyerek iyice karıştırın ve ardından da yoğurun. Daha sonra patatesleri küçük toplar haline getiririn ve avucunuzda yassılaştırarak ortasına küp küp doğradığınız kaşar peyniri ekleyin ve yeniden top haline getirin. Patates toplarını önce yumurta akına batırın, ardından da tel şehriyenin içinde yuvarlayın. Son olarak bol yağda patates toplarınızı kızartın. İşte yemeğiniz hazır.