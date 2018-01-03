Nasıl denerseniz deneyin yoğurdunuz güzel mayalanmıyor mu? Ya çok sıvı oluyor, ya da hiç mi tutmuyor? Gelin bir de size vereceğimiz püf noktalarıyla deneyin yoğurt mayalamayı… Püf noktalarını vermeden önce size taş gibi mayalanacak bir yoğurt tarifi verelim…

Sütümüzü hiç boşluk kalmayacak bir tencereye alalım, altını yüksek ısıda olacak şekilde açalım, sütünüzün kaynamaya başladığında altını kısarak bir kepçe yardımıyla havalandıralım bu uygulama yoğurdunuzun kaymak tutmasına yardımcı olacaktır. 5 dakika kadar bu şekilde devam edelim, 5 dakika sonra altı kısık vaziyette 15 dakika kaynamaya bırakalım. Bu işlem sayesinde hem kaymak tabakası olacaktır hem de yoğurdunuz daha sert olacaktır. 20 dakika sonra sütünüzü ocaktan alın ve uygun bir yerde soğumaya bırakın, sütünüz tamamen soğumalı…

MAYALAMA ISISINI AYARLAMA

Pişirip iyice soğuttuğunuz sütü tekrar ocağa alın ve altını açın, biraz ısındıktan sonra orta kısımdan kaymağını bozmadan serçe parmağınızı hafifçe daldırın ve 10 a kadar sayın parmağınız ısıya dayanıyorsa mayalama kıvamına gelmiş demektir. Bu işlem sırasında elleriniz çok soğuk olmamalı.. Maya olarak ayırdığınız yoğurdu hafifçe kaymağı bozulmadan süte karıştırın. Tencerenizi sofra bezi ile sarın (3 tane). 4 saatlik mayalanma süresine bırakın. Bütün her şeyi uygulamanıza rağmen yoğurdunuz tutmadıysa gelin size bazı püf noktalarını açıklayalım..

YOĞURT MAYALAMANIN PÜF NOKTALARI

Tam kıvamında bir yoğurt için yarım yağlı süt kullanın.

Kış aylarında yoğurdunuzu daha çok sarın.

Yaz aylarında yoğurdunuzu çok sarmayın, sulanıp ekşiyebilir,

Maya olarak kullandığınız yoğurdu ev yoğurdu kullanın hem daha kolay tutacaktır hem de yoğurdunuz organik olacaktır.

Yoğurt için seçtiğiniz sütün inek sütü olmasına özen gösterin.

Günlük sütü tercih edin, paket sütlerle yapılan yoğurdun mayası tutmayabilir.

Temiz bir bez yardımıyla torbada birkaç saat süzerek süzme yoğurt elde edebilirsiniz.

Mayaya şeker katarak mayalanmayı hızlandırır, tuz katarak ekşimeyi geciktirebilirsiniz.

Yoğurdunuzu bir gece buzdolabında dinlendirdikten sonra tüketirseniz tam kıvamını bulmuş olacaktır.