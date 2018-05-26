Bazı yörelerde ona 9 kaşık tatlısı diyorlar Bazı yerlerde de irmik tatlısı. Bugün Ramazan sofralarınız için ideal olacak hafif ve hafif bir tatlıyı sizlere anlatacağız. İşte Ramazan sofralarınız şenlendirecek 9 kaşık tatlısı ya da irmik tatlısı tarifi...

Halk arasında bu tatlıya neden 9 kaşık tatlısı Dandini Biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Halde İftara az da bir zaman kalmışken sizi daha fazla bekletmeyelim ve hemen 9 kaşık tatlısının ismini nereden aldığını ve tarifine bakalım.

Malzemeler:

9 yemek kaşığı toz şeker

9 yemek kaşığı irmik

5 su bardağı süt

1 paket vanilya

1 adet rendelenmiş Limon Kabuğu

Servis yaparken;

Bir su bardağı ince çekilmiş ceviziçi

2 yemek kaşığı rendelenmiş Hindistan cevizi

Yapılışı:

İrmik, toz, süt ve limon kabuğunu bir tencereye alın ve üzerine vanilyayı ekleyin. Orta derece ateşte sürekli karıştırarak koyu bir muhallebi kıvamı alana kadar tatlıyı pişirin. Tatlıyı Kek kalıbının içerisine koyacaksınız Bu nedenle Öncelikle kabı ıslatıp suyunu süzün ve daha sonra irmikli tatlı ya aktarın. Bir Spatula yardımı ile üzerini düzelttikten sonra tatlıyı Yaklaşık 4 5 saat kadar Buzdolabında bekletin. Buzdolabından çıkardıktan sonra ters çevirerek tatlıyı kalıbından çıkartabilirsiniz. Üzerine ceviz içi ya da Hindistan cevizi ekledikten sonra dilimleyin ve servise hazır hale getirin.

İsterseniz tatlıyı taze meyveler ya da jöle ile dondurup bu şekilde de servis edebilirsiniz.