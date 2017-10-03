Brezilya’daki Rio Grande do Sul Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından yapılan araştırmada, seks ve yaşlanma arasında bağlantı olduğu tespit edildi.

80 erkek fare üzerinde inceleme yağan Rio Grande do Sul Üniversitesi’ndeki bilim insanları yaşlanma üzerinde seksin kötü bir etkisinin olduğunu ortaya çıkardı.

YENİLENMEYE HARCANAN ENERJİYİ SEKS KAPIYOR

Bilim insanlarının araştırmasına ilişkin haber, Sputnik'te yayınlandı. Bilim insanları, vücudun metabolizmayı yenilemek gibi eylemler için sınırlı bir miktarda enerjiye sahip olduğunu belirterek, seks için harcanan enerjinin artmasının hücre ve organların yenilenmesi için ayrılan enerjiyi azalttığını, bunun da yaşlanmaya neden olduğunu iddia etti.

FARELER ÜZERİNDE İNCELEME YAPILDI

80 erkek fareyi üreme yapan ve yapmayan olarak iki gruba ayıran bilim adamları, yaptıkları inceleme ile bu sonuca vardı. Deneyde, Üreme yapan farelerde hücrelerdeki oksidatif yükün diğerlerine kıyasla daha fazla olduğu belirlendi. Hücreler için en tahrip edici eyleminse genç dönemdeki cinsel aktivite olduğu gözlendi.