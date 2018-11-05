Dr. Nurten Küçükçakır, Özellikle alışveriş merkezlerinde çok sık rastlanan ve kısa sürede rahatlama hissi veren masaj koltuklarının uzun vadede büyük sıkıntılara neden olabileceğini söyledi. Bütün masaj koltuklarının standart boyutlarda üretildiğine dikkat çeken Küçükçakır, Bu koltuklarda boy ayarı bulunmadığını Bu nedenle uzun boylu Birinin sırtına gelen yerin daha kısa boylu birinin boynuna baskı yapabileceğini söyledi. Böyle durumlarda ise ağrıyı azaltmak tanem çok sadece kadar gidebilen sağlık sorunları ile karşı karşıya kalınabileceğine dikkat çeken Küçükçakır, Vatandaşların bu konuda dikkatli olmasını istedi.

SAĞLIĞINIZI TEHLİKEYE ATMAYIN

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bursa Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, Masaj koltuklarının pratik ve kolay olduğunu fakat sağlıklı olmadığını belirterek, doğru uygulanması durumunda Masajın tedavi ediliyor fanlar arasında olduğunu fakat masaj eğitimi almış kişiler ve yapılmasının daha uygun olduğunu dile getirdi. Alışveriş merkezlerinde bulunan masaj koltuklarının standart boyda üretildiğine dikkat çeken Küçükçakır, Böyle durumlarda ise uzun boylu birinin beline gelen bölgenin kısa boylu birinin boynuna gelebileceğini söyleyerek uyardı.

"FELÇ KALABİLİRSİNİZ"

Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, Boynunuza baskı uygulanması durumunda ağrıyı azaltmak ve rahatlatmak bir kenara böyle durumlarda sadece kadar giden Sağlık sorunlarına yaşanabileceğine dikkat çekerek sağlık açısından her şeye dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca sağlıklı bir masaj için kişinin kendi metabolizmasına uygun masaj yöntemlerine İhtiyaç olduğunu söyleyen Uzman Dr. Nurten Küçükçakır, Bu nedenle herkesin mutlaka kendisine yönelik masaj yaptırması gerektiğini dile getirdi.