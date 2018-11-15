Gaz problemleri yaşayabilirsiniz ve bununla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Bu yazımızda sizlere regl döneminde şişkinlik probleminden bahsedeceğiz ve regl döneminde şişkinliğinizin olmaması için ne gibi önlemler alabileceğinize dair önerilerde bulunacağız.

GAZLI İÇECEKLER REGL DÖNEMİNDE KULLANILMAMALI YA DA AZALTILMALIDIR

Gazlı içeceklerde çok fazla şeker bulunmaktadır. Asitli olmasından dolayı şekerin farkına varamazsınız ama asiti gittikçe şeker tadı ağzınıza daha fazla gelmeye başlar. Gazlı içeceklerin içerisinde bulunan fazla şekerle beraber gazlı içecekler çok fazla karbondioksit bulunmaktadır. Karbondioksitin vücudunuzdaki birikimi yüzünden şişkinlik yaşayabilirsiniz. Fazla şeker ile birlikte vücuttaki su oranı azaldığından, regl döneminde de gazlı içecek tüketmeniz şişkinlik yapacaktır. Şekerli, gazlı ve asitli içecekler tüketmek yerine günde 2,5 ya da ihtiyaca ve kiloya göre 3 litre su tüketmeniz gerekmektedir.

GAZ YAPMASI OLASI YİYECEKLERDEN UZAKLAŞIN VE EVE SOKMAYIN

Vücut her besini aynı şekilde sindiremez. Bazı yiyeceklerin sindirilmesi daha zordur ve zor sindirilen yiyecekler gaz ve şişkinlik sorunuyla karşılaşmanıza neden olacaktır. Regl döneminde şişkinlik yapabilecek yiyecekler arasında brokoli, kuru fasulye, nohut, karnabahar ve lahana önceliklidir. Regl döneminizi şişkinlik problemi ile geçirmek istemiyorsanız saydığımız yiyeceklerden mümkün oranda uzak durmalısınız.

ÇOK FAZLA TUZ TÜKETİMİ YAPMAYIN

Besinlerinize fazla tuz atmanız bir kenara, tuzdan uzak durmanız sizin için daha sağlıklıdır. Çünkü tuz, fazla suyu emerek vücutta şişkinliğe sebep olur. Turşular, hazır et ürünleri, cips, ketçap ve salata sosu gibi yiyecek ve ürünler içerisinde çok fazla tuz barındırmaktadır. Bu besinlerden mümkün mertebe uzak durmanızı öneriyoruz. Özellikle regl döneminde yaşanan şişkinlik problemini daha fazla artırmak istemiyorsanız, bu yiyeceklerin yerine yoğurttan, gaz yapmayan sebzeler ve meyvelerden, badem ve kaju gibi kuruyemişlerden tüketebilirsiniz.

SAKIZ ÇİĞNEMEYİN

Sakızlarda bulunan şeker alkolleri şişkinliğe yol açabilmektedir. Hassas bir bünyeniz varsa sakızlardan uzak durmanız çok önemlidir. Eğer regl dönemi haricinde de şişkinlik yaşıyorsanız, şeker alkolü içeren ürünlerden uzak durmanız gerekmektedir. Şeker alkolü içeren ürünlerin başında bisküvi ve diyet içecekler gelmektedir.

PROTEİN ALIMINIZA DİKKAT EDİN

Öğünlerinizde mutlaka bir miktar protein kaynaklı beslenmeye özen gösterin. Proteinlerin yapısında ödem atmaya yardımcı yapılar bulunduğundan dolayı regl döneminde şişkinlik probleminiz en aza indirgenebilmektedir. Kahvaltınızda yağ oranı yüksek olan poğaça ve simit türevleri yerine, yumurta beyazı ya da yeşillikli omlet tüketebilirsiniz.