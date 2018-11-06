Astım hastalığı Hava Yolları'nın daralması nedeniyle nefes almayı güçleştiriyor. Dünyada Milyonlarca kişiyi etkileyen astım hastalığının kesin bir tedavisi olmamasının yanı sıra ömür boyu ataklar halinde sürebiliyor. Fakat dikkat etmeniz durumunda astım kontrol altına alınabilen bir hastalık. Uzmanların bu konudaki uyarılarına kulak vermek ve kendi kendinizin doktoru olmak hastalığı bir nebze de olsa kontrol altına almanıza yardımcı olacak.

Yaklaşan Kış ayları birçok enfeksiyonu da beraberinde getirirken astım hastaları için daha da zorlu bir süreç başlıyor. Alerjenler ise Astımı tetikleyen uyaranların başında geliyor. Astım Hastalarına özellikle Kış ayları için uyarılarda bulunan VM Medical Park Pendik Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Tunç, Kışlık kazaklar ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"BOĞAZLI KAZAKLARDAN UZAK DURUN"

Doktor Ali Tunç özellikle tüylü kıyafetler ve boğazlı Kazakların astım hastalıklarını tetikleyebildiğini belirterek, Bu kıyafetlerin sık yıkanmasının ve temizlenmesinin zor olduğundan dolayı üzerinde Akar birikiminin daha kolay olduğunu söyledi. Kış aylarında ağız ve burun yoluyla soğuk havaya ani temasında astımı tetikleyebileceğini söyleyen Dr Tunç, Atkı kullanarak bir önlem alınabileceğini fakat tercih edilen atkının yün olmamasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Astımı olan hastaların normal insanlara göre daha kalın ve kat kat giyinmesi gibi bir tavsiye olmadığını söyleyen Dr Tunç, Kullanılan montların normal vücut ısısını korumak dışında herhangi bir ekstra özelliğinin olması gerekmediğini söyledi.