Aileler, idrar kaçıran çocuklarına tepki vermekte, hatta onları azarlamaktadır. Ancak ailelerin, bu durumu çocuğun keyfiyeti yerine bir sorun olarak algılamaları ve ciddiye almaları gerekiyor.

Çocuklarda görülen idrar sıkıntılarında en önemli belirti idrar tutma manevralarıdır. Aniden idrara sıkışan çocuklar, idrarını kaçırmayı engellemek için gayri ihtiyari hareketlerde bulunabilirler. Çocuklarını dikkatli gözlemleyen ebeveynler ise bu gayri ihtiyari hareketlerin farkına hemen varırlar.

Bu tip gayri ihtiyari hareketler, kız çocuklarında bacaklarını çapraz hale getirme, çömelerek topuğuyla makata bastırma ya da sallanma şeklinde olurken, erkek çocuklarda ise kız çocuklarında görülen gayri ihtiyari hareketlere ek olarak eliyle penis ucunu sıkıştırma olabilir. Aileler, çocuklarında bu tip gayri ihtiyari hareketleri çok sık gözlemlerlerse mutlaka çocuk ürolojisine müracaat etmelidir.

İdrar kaçıran çocuklarda en etkili önlemler ise yeme ve içme alışkanlıkları ile idrara çıkış saatlerinin düzenlenmesidir. Ancak bu önlemler alınmasına rağmen çocuk halen idrar kaçırmaya devam ediyorsa kesinlikle bir çocuk ürolojisine müracaat edilmelidir.

İdrar kaçırma ya da diğer idrar sıkıntıları çocuklarda masum bir davranış olarak karşılansa da ciddi rahatsızlıkların belirtisi olabilir. İdrar yollarında görülen enfeksiyonlar, nörojen mesane, mesaneden böbreğe idrar kaçması (vezikoüreteral reflü), böbreklerde önemli hasara neden olabilen bir takım işeme disfonksiyonları bu ciddi rahatsızlıklardan bazılarıdır. Bu nedenlerden ötürü çocuklarda görülen idrar kaçırma sıkıntılarını hafife almamak gerekiyor.

İdrar kaçırma sıkıntılarını kökten çözebilmede aile, öğretmen ve çocuk ürolojisi uzmanlarının doğru iletişimi çok önemlidir.