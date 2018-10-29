Yaylı Enstrüman Çalarken Dirseği Yormayın

Keman, viyolansel ve çello gibi yaylı enstrüman çalan müzisyenler, bu ensrümanları çalarken direklerini yormamalıdır. Bu enstrümanlar çalınırken kol ve el bileği daima yukarıda ve belli bir şekilde tutulmalıdır. Bu yaylı enstrümanlar sadece omuz ve el bileğini değil, dirsekleri de zorladığından dolayı bu yaylı enstrümanları çalan müzisyenlerin tenisçi dirseği rahatsızlığını yaşama riski oldukça yüksektir.

Alışveriş Poşetleri Tek Elle Taşınmamalı

Dirsek rahatsızlığına sadece ağır kaldırmak değil, ağır taşımakta neden olabilmektedir. Alışveriş poşetlerinin tek elde taşınması dirseğe aşırı yük bindirerek baskıya yol açabilir.

Kırıklar

Erkekler, kadınlara göre daha fazla spor ve sosyal aktivitelerde bulunmaktadır. Ayrıca erkekler, günlük yaşam içerisinde daha fazla riskli hareketler yaparlar. Bu nedenle erkeklerin, dirsek kırılması, çatlaması veya zedelenmesi ihtimali ile karşılaşması daha fazladır.

Acemi Tenisçiler

Dirsek rahatsızlıklarının başını tenisçi dirseği çekmektedir. Bu rahatsızlığa profesyonel tenisçilerdense acemi tenisçilerde rastlanmaktadır. Raketin yanlış tutulması, aşırı sıkı tutulması, yanlış raketle oynanması dirsek dışındaki tendonlara hasar verebilir.

Kara Tahta

Ders anlatırken tahtaya yazı yazan öğretmenlerin, dirsek rahatsızlığı yaşama riski oldukça fazladır. Çünkü tahtaya yazı yazıldığı esnada dirseklerin daima yukarıda olması ve aynı pozisyonda kalması tenisçi veya golfçü dirsek rahatsızlığı yaşanmasına yol açabilir.

Eksik Protein

İnsanlar, protein bakımından zengin besinler ile beslenirlerse sağlıklı kemiklere sahip olurlar. Dirsek rahatsızlığı yaşayanlar, tedavi esnasında protein açısından zengin gıdalarla beslenirlerse vücut kendi kendisini tamir edebilir.

Önemli Belirtiler

Dirsek rahatsızlığının en önemli belirtisi bir türlü geçmeyen ağrılardır. Dinlenme esnasında kendisini gösteren ağrılar, eşyalar taşınırken dirseğin zorlanması, kol uzatılıp bükülürken zorlanma olması, eklemin ve kolun etrafında görülen şiş ve morluklar, ateş ve kızarıklık ile birlikte dirsekte görülen şişme ve ısınma gibi enfeksiyon vakaları, dirseğin iç ya da dışında meydana gelen ve bileğe kadar yayılan ağrılar, ön kol kaslarının gerilmesi, kolun tam açılamaması diğer önemli belirtilerdir.