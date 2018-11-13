Peki, demir eksikliği anemisi nedir? Daha çok kadınlarda görülen bu hastalık, özellikle hamile kadınlarda ortaya çıkıyor. Bizim ülkemiz için oranlandığında, hamilelerin yarısı, kadınların %20’si, erkeklerin ise sadece %3’ünün demir eksikliği anemisi olduğu görülüyor.

HASTALIĞIN TANIMI

Demir eksikliği anemisi nedir dendiğinde akla ilk kadınların gelme sebebi ise, kadınların her ay geçirdiği muayyen günler ve sık gebelikler olarak biliniyor. Çünkü bu durumların yaşanması, demir eksikliği anemisini tetikleyen faktörler olarak belirtiliyor. Demir eksikliği anemisi durumu tam olarak, kanda oksijen taşıyan hemoglobinin azalması durumudur. Oksijen taşıma miktarı azalır ve buna bağlı olarak organların, dokuların, özellikle kas, sinir ve kalp sisteminin işlevleri bozulur.

DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ BELİRTİLERİ

Halsizlik, baş ağrıları, nefes darlığı, kol ve bacak uyuşmaları, iştahsızlık gibi hayatı olumsuz yönde etkileyen belirtiler, demir eksikli anemisi belirtileri olarak bilinir. Demir eksikliği anemisi belirtileri çocuklarda ise şu şekilde seyir edebilir; Uykuya gereğinden fazla eğilim gösterme, öğrenme bozukluğu, davranış bozukluğu, zihinsel gelişimin yavaşlaması. Erişkinlerde ise demir anemisi eksikliği belirtileri şu şekilde sıralanmıştır; Çok çabuk yorulma, kalp çarpıntısı yaşama, şiddetli göğüs ağrıları yaşama. Hamile kadınlardaki belirtileri ise şu şekildedir; Erken doğum yapma, düşük yapma, doğumdan sonra kana ihtiyaç duyma…Demir eksikliği anemisinden korunmak için çay ve kahve tüketiminin azaltılması gerekmektedir. Çünkü C vitamini demir emilimini artırırken, çay ve kahve demir emilimini azaltmaktadır.