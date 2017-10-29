İtalya'nın başkenti Roma'da internetten tanıştığı 30’dan fazla kadınla korunmasız ilişkiye girerek HIV virüsü bulaştırdığı iddia edilen adam tutuklandı.

İtalya’nın başkenti Roma’da muhasebeci olduğu öğrenilen 33 yaşındaki Valentino Talluto isimli adam, toplamda 53 kadınla korunmasız ilişkiye girdi. Talluto, 2015 yılının Kasım ayında tutuklandı. Tutuklanan adamın, birlikte olduğu 53 kadından 32’sine HIV virüsü bulaştırdı. Üstelik bu kadınlardan üçünün partneri ve dördüncü bir kadının da 4 aylık bebeğine HIV virüsü bulaştı.

İLİŞKİYE İKNA ETMEK İÇİN AŞIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Roma’da Mart ayında görülmeye başlayan mahkemede kadınlar, Talluto'nun kendilerine aşık gibi davrandığını ve ilişkiye girmeden önce onları yemeğe götürdüğünü söyledi. Kadınlar, Talluto’dan kondom kullanmasını istediğinde ise kondoma alerjisi olduğunu söylediğini dile getirdi.

14 YAŞINDA KURBANI DA VAR

Valentino Talluto'nun kurbanlarının yaşı 14 ve 40 arasında değişiyor. Çoğu öğrenci ve annelerden oluşan kurbanlar, mahkeme başladıktan sonra virüs kapmış olabileceklerini fark ettiklerini söyledi. Valentino Talluto hakkında "kasti yaralama" ve "salgın" başlatması iddiaları ile ömür boyu hapis cezası isteniyordu. Mahkeme ise adam hakkında "ağır ve tedavisi olmayan fiziksel yaralama" suçundan 24 yıl hapis cezası kararı verdi.

İŞBİRLİĞİNE YANAŞMADI

Geçtiğimiz ay görülen mahkemede konu hakkında açıklama yapan Savcı Elena Neri, Talluto’nun iş birliğine hiçbir zaman yanaşmadığını ve yanlış ifadelerde bulunduğunu söyledi. Karşısında kanıt olmasına rağmen adamın suçu kabul etmediğini söyleyen Savcı, bu hareketler ile Talluto’nun kendi sonunu hazırladığını dile getirdi. Valentino Talluto, aylar süren sessizliğinin ardından Eylül’de bir açıklama yaptı ve yaşananlardan dolayı pişmanlık duyduğunu, ancak sonuçların bu kadar büyük olabileceğini tahmin etmediğini söyledi.