Besinlerin vitamin değerlerini kaybetmeden tüketmek oldukça önemli. Beyinlerde vitamin kaybına hava, ışık ve ısı ile temas etmeleri, belli bir süreden fazla saklanmaları neden oluyor. Peki, besinlerin vitamin kaybı önlenebilir mi?

Besinlerin vitaminlerinin kaybolmaması, insan vücudunun bu vitaminlerden maksimum derecede yararlanması için oldukça önemli. Peki, besinlerin vitamin kaybını önlemek için hangi adımları izlemek gerekiyor.

İŞTE İZLENECEK ADIMLAR

Her besini mümkün olduğunca mevsiminde ve taze olarak tüketin.

Metal bıçak ile çiğ sebzeleri kesmeyin, mümkün olduğunca elinizle parçalayın.

Fırınlama ya da ızgara yöntemi ile pişirmek, besinlerdeki vitamin kaybını azaltır. Sebzeler için ise en sağlıklı pişirme yöntemi buhardır.

Uzmanlar kanserojen olduğu için yağda kızartma yöntemini zaten önermiyor, bu yöntem aynı zamanda besinlerde vitamin kaybına da neden oluyor. Bu yüzden, yemek malzemeleri en başta yağda kavurmak yerine az su ile pişirebilirsiniz. Merak etmeyin bu yöntem de aynı lezzeti verecektir. Yağı ise pişmiş yemeğe sonradan ekleyebilirsiniz.

Uzun süre ocakta yemeğin kalması ve pişmesi de vitamin kaybına neden olmaktadır.

Yemeklerinizi ihtiyacınızdan fazla yapmayın. Çünkü, yeniden ısıttığınız yemeklerde vitamin kaybı artacaktır.

Yoğurt, süt ve ayran gibi besinleri mümkün olduğunca buzdolabında, karanlık ve serin ortamlarda saklayın.

Yağları ise cam kaplarda, ışık almayan ve serin ortamlarda muhafaza edin.

Sebze ve meyve kabuklarını az soyun veya rendeleyin.

Dondurulmuş gıdalar, konserveden daha vitaminlidir.

Sindirim sorununuz yoksa, meyve ve sebzeleri çiğ olarak tüketmeye özen gösterin.

Yemekleri en kısa sürede hazırlamaya ve sunum yapmaya özen gösterin. Bekleyen yemeklerde vitamin de kaybolur.