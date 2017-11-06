Karaman'da bir kız öğrenci yurduna büyük panik yaşandı. Bazı öğrencilerin odasına giren, siyah giyimli ve Arapça konuştuğu iddia edilen saldırgan yüzünden öğrenciler sinir krizi geçirdi, okulda sınavlar ertelendi.

Karaman'da üniversite öğrencilerinin kaldığı Nefise Sultan Kız Yurdu'nda bazı öğrenciler odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin gece odalarına girdiğini ve kendilerini uyandırıp Arapça bir şeyler söylediğini daha sonra da 'Sıra sizde', 'Öleceksiniz' notları bıraktığını iddia etti. Olay nedeniyle öğrencilerin bazılarının sinir krizi geçirmesi üzerine Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi vize sınavlarını erteleme kararı aldı.

8 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Karaman’da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı olduğu öğrenilen 1400 öğrenci kapasiteli Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda yaşanan olay şaşkınlık yarattı. Bazı kız öğrenciler, odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü, Arapça konuşan bir kişinin 'Sıra sizde', 'Öleceksiniz' gibi notlar bırakması üzerine fenalaştı. Öğrencilerden bazıları korkup sinir krizi geçirirken, 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

YURTTA KALAN ÖĞRENCİLER ŞAKA YAPMIŞ

Konu hakkında bir açıklama yapan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, dışarıdan yurda birinin girmediğini, içerideki öğrencilerin maksadını aşan bir şaka yaptığını belirterek, konunun incelenmesi için bir müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

VİZE SINAVLARI ERTELENDİ

Yurtta yaşanan olaylar nedeniyle, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi de bir açıklama yaparak, bugün okulda yapılacak olan vize sınavlarının ertelendiğini duyurdu. Yaşanan olaydan sonra çok sayıda öğrenci valizlerini alarak yurdu terk etti. Polis ekiplerinin olayla ilgili olarak 200’e yakın öğrencinin ifadesine başvurduğu öğrenildi.