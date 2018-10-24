Son dönemlerde özellikle iktidar ve muhalefet arasında ciddi Tartışmalara neden olan öğrenci anda konusu sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Öğrenci andının okullarda okunmasının yasaklanmasının ardından Danıştay yeni bir karar almış ve bu yasağa iptal etmişti. Danıştay'ın bu kararının ardından da birçok tartışma gündeme gelirken Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir hamle yaparak Danıştay'ın öğrenci andı kararını temyize götürdü.

AK PARTİ TEPKİ VERMİŞTİ

Danıştay'ın öğrenci andı kararını açıklamasının ardından AK Parti'den tepkiler yükselmiş ve Danıştay'ın kendisini hükümetin yerine koyduğu Ve Siyaset yaptığı iddia edilmişti. AK Parti'nin bu tepkileri Neyse muhalefetten farklı sesler yükselmiş ve öğrenci andından AK Parti'nin neden bu kadar rahatsız olduğu sorulmuştu. Konu hakkında Ak Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise asıl önemli olanın İstiklal Marşı olduğunu ve öğrenci andının okullarda okutulmasına gerek olmadığını savunmuştu.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYALAR DÜZENLENDİ

Danıştay'ın öğrenci andı kararına sosyal medyadan destek mesajları ve kampanyalar yayınlandı. Birçok sosyal medya kullanıcısı hesaplarında öğrenci andının tam metnini paylaşarak Danıştay'ın bu kararına destek verdi. AK Parti'den yapılan açıklamada öğrenci andı konusunda kararın Milli Eğitim Bakanlığı'nda olduğu vurgulanmıştı.

MEB TEMYİZE GÖTÜRDÜ

Bu açıklamanın ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Yaşanan son dakika gelişmesi ne göre Milli Eğitim Bakanlığı Danıştay'ın öğrenci andı kararını temyize götürdü.