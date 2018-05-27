2017-2018 eğitim öğretim yılında okullar ne zaman kapanacak? Milyonlarca öğrenci merak ve Bu sorunun yanıtını bekliyor. 2018 yılında yaz tatili ne zaman başlayacak sorusuna yanıt MEB tarafından verildi. Peki, 2018 yılında okullar ne zaman kapanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2018 yılında okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt verdi. Öğrenciler 18 Eylül 2017 tarihinde ilk ders gününe başlamıştı. 2017-2018 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili ise 19 Ocak cuma günü başladı ve 4 Şubat 2018 günü de son buldu. Yılbaşında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iş takvimi açıklandı. Açıklanan takvime göre 18 Eylül 2017 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı ne zaman bitecek sorusuna yanıt bulmuş oldu.

2018’DE OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma takvimine göre 18 Eylül 2017 tarihinde başlayan 2017-2018 eğitim öğretim yılı 8 Haziran 2018 tarihinde sona erecek. Yani bu yıl okullar 8 Haziran tarihinde kapanacak. Öğrencilerde Böylece 3 aylık yaz tatili dönemine başlamış olacak. Bu yıl okullar geçtiğimiz yıllara göre biraz daha erken kapanıyor. Ramazan Bayramı öncesinde öğrencilerin yaz tatili başlamış oluyor.