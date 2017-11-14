Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah Dal bu yıl, özel liselere öğrenci alımının MEB sınavı ile yapılacağını açıkladı. Ayrıca Dal açıklamasının devamında, özel okulların kayıt takviminin bakanlığın kayıt takviminden önce olacağını da belirtti.

TEOG sınavının kaldırılması ile birlikte bu yıl özel okullara alımların nasıl yapılacağı merak ediliyordu. Bu konuya açıklama, Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah DAL’dan geldi. Geçtiğimiz hafta Özel Okullar Derneği tarafından yapılan açıklamada, alımların merkezi sınav ile yapılmak istendiği belirtilmişti. Dal’da bugün yaptığı açıklamada, özel okullara bu yıl MEB sınavı ile öğrenci alımı yapılacağını söyledi.

ORTAK GÖRÜŞLE KARAR ALINDI

Özel okullara öğrenci alımı hakkında açıklama yapan Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı F. Nurullah DAL, özel okullarla bir toplantı yapıldığını ve okulların ortak bir görüş belirterek, bu yıl bakanlık tarafından yapılan sınavla öğrenci almak istediklerini söyledi. Bakanlıkla bugün teknik detaylar ve onay alma konusunda bir görüşme yaptıklarını belirten Dal, yapılan görüşme sonucunda özel okullara bakanlık sınavı ile öğrenci alımının netleştiğini söyledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Özel okullara öğrenci alımına ilişkin kayıt takviminin değişmeyeceğini söyleyen Dal, Bakanlığın sınav sistemine ilişkin bilgileri açıklamasının ardından Kayıt süreci ve yerleştirmeye dair esasların paylaşılacağını söyledi.