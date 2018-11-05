Son birkaç yılda olduğu gibi 2018 KPSS Önlisans sınavında da 15 dakika kuralı uygulandı. Sınav bugün saat 10.15 de başlarken birçok aday sınava saniyelerle yetişti. ÖSYM tarafından yapılan bütün uyarılara rağmen sınava geç kalan adaylar ise alınmadı.

BAYGINLIK GEÇİRENLER OLDU

Büşra isminde bir aday ise sınavı saniyelerle kaçırdıktan sonra uzun süre kapıda görevlilere dil döktü. Fakat buna rağmen içeri alınmayan Büşra isimli aday okul önünde baygınlık geçirdi. KPSS sınavına giremeyen ve baygınlık geçiren adaya 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale ettikten sonra hastaneye kaldırdı.

KİMLİĞİ YETİŞTİRMEK İÇİN RADAR CEZASI YEDİ

Çorum'da yapılan ön lisans sınavında ise adaylar büyük heyecan yaşadı. Bir kişi ise sınavına giren eşinin kimliğini yetiştirmeye çalışırken radara girerek 500 TL ceza yedim. Okula gelen çaresiz koca hekimliği eşine ulaştırabilmek için bir süre görevlilere yalvardı. Birçok aday KPSS ye girebilmek için erken saatlerde yola çıkarken saat 10.00 da okula ulaşan adaylar ise sınava alınmadı. Bu sabah Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde yapılan KPSS sınavı için adaylar saat 09.30 sularında Salona alınmaya başlandı. Sınavda her zaman olduğu gibi 15 dakika kuralı uygulanırken saat 10.00 bir dakika bile geçtikten sonra Salona gelen genç bir kız alınmadı. Kapıda görevlilere Sadece 1 dakika geç kaldığını söyleyen genç kız ailesine Söyleyecek bir şey olmadığını belirterek gözyaşları döktü.