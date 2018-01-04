Ocak ayının gelmesiyle birlikte öğrenciler ve veliler 15 tatil (Sömestr) tatilinin hangi tarihte olduğunu sormaya ve okulların yarıyıl tatili için son zilinin ne zaman çalacağını merak etmeye başladı. İşte öğrencilerin ve velilerin merak ettiği 15 tatil sorusunun cevabı…

Ocak ayının gelmesiyle birlikte tüm veliler ve öğrenciler 15 tatil ne zaman sorusunu sormaya başladı. Tatil planı yapan, dinlenmek için gün sayan öğrencilerden Milli Eğitim Bakanlığı sitesine soru yağdırmaya başladı. Peki, bu sene 15 tatil ne zaman başlayacak? Yarıyıl tatiline hangi tarihte girilecek? 15 tatile kaç gün kaldı? İşte tüm bu soruların cevapları…

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI SİTESİNDE YOĞUNLUK

Alınan bilgilere göre, yeni yıl tatili ardından tüm öğrenciler ve veliler Ocak ayında eğitime 15 günlük ara verilen sömestr tatili ile ilgili soru sormaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sitesini soru yağmuruna tutan öğrenci ve velilerin soruları cevap buldu.

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 yılında 15 tatilin 22 Ocak 2018 tarihinde başlayacağı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullar, 22 Ocak 2018 tarihinde sömestr arasına girecek ve 5 Şubat 2018 tarihinde eğitim öğretim yılı kaldığı yerden devam edecek. Bu bağlamda öğrencilerin ve öğretmenlerin iple çektiği 15 tatile 18 gün kaldı. 18 gün sonra 22 Ocak Cuma günü öğrenciler yarı dönem karnelerini alacak ve sömestr tatiline girecek. 5 Şubat 2018 Pazartesi günü ise eğitim öğretide kalan yılın ilk zili çalacak.