Milyonlarca Yüksek Öğretim öğrencisi beklediği haberi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu verdi. Kasapoğlu yaptığı açıklamada KYK burs ve kredileri ile ilgili başvuru sonuçlarının e Devlet üzerinden ya da KYK’nın resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Sosyal medya hesabından öğrencilere Müjdeli haberi verirken, "Sevgili gençler, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Bu vesileyle daima yanınızda olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burs ve kredilerinizi sağlıklı günlerde kullanmanızı dilerim. Hayırlı olsun" dedi.

TAAHHÜTNAME SÜRESİNİ KAÇIRMAYIN

Burs ve kredi başvurusu yapan öğrenciler sonuçları e-devlet üzerinden ya da KYK’nın resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecekler. Burs ve Kredi kazanan öğrencilerin bu haktan yararlanabilmesi için 18 Kasım Pazar günü saat 23.59 a kadar Taahhütnameye e Devlet üzerinden onaylamaları gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı kredi ve yurtlar Genel Müdürlüğü öğrencilerin yaptığı burs ve kredi başvuruları da öğrencilerin ekonomik ve sosyal başarı durumu ile ilgili sunduğu beyanların doğruluğunu 11 kamu kurum ve kuruluşu aracılığı ile teyit etti. Burs başvuruları bu sonuçlara göre değerlendirilerek verildi. Verilen süre içerisinde Taahhütname onaylama öğrencilere bu ay ilk ödevi 2 aylık olarak yapılacak.