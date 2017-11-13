KYK Burs Sonuçları için son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca öğrenicinin merak içerisinde beklediği, KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu. Peki, 2017 KYK burs ve kredi ücreti ne kadar oldu? 2017 KYK Burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs sonuçlarının açıklanması öğrenciler tarafından bir aydır merak içerisinde bekleniyor. Birçok öğrenci sosyal medyadan konu hakkında tepkilerini dile getirse de KYK daha ancak bu tepkileri gördü ve kredi ve burs sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgilendirme yaptı. Ancak, KYK’dan yapılan bilgilendirmede, yine de kesin bir tarih yer almadı. Twitter üzerinden bir açıklama yapan KYK, burs ve kredi sonuçlarının önümüzdeki günlerde http://yurtkur.gsb.gov.tr/ adresinden açıklanacağını dile getirdi. Peki, KYK Burs Sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK BURSU KİMLER ALABİLİR?

KYK kredi ve bursu alabilmek için öğrencilerin belirlenen tarihler arasında başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurularda bazı öğrencilerin ise önceliği bulunuyor. KYK bursunu öncelikli alacak olanlar şu şekilde;

- Hem anne, hem de babasını kaybetmiş olanlar,

- Yetiştirme yurdunda büyüyenler ve lise eğitimini de buradayken tamamlamış olanlar.

– Darüşşafaka Lisesinde, lise ve dengi eğitimi almış olanlar,

– Milli sporcular,

– Şehit çocukları ya da bekar şehidin kardeşi,

- Üniversiteye giriş sınavında ham puan bazında ilk 100 içerisine giren öğrenciler,

– Gazi çocukları ya da bekar gazinin kardeşi

– %40 ve üzerinde engelli olduğu Sağlık kurulu raporu ile belirlenenler.

2017 KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Öğrenciler tarafından merak edilen diğer bir konu ise 2017 yılında KYK Burs ve kredi ücretlerinin ne kadar olacağı. Bu konuda da Maliye Bakanlığı bir açıklama yaptı. 2017 yılında KYK üniversite öğrencilerine 470 TL, Yüksek Lisans öğrencilerine 940 TL, Doktora öğrencilerine 1410 TL kredi verilecek.