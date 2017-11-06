Sağlık Bakanlığı, sadece birkaç dakika içerisinde 30 vitamin ve mineral ölçümü yapan Vitastiq isimli tıbbı cihazın kullanılmasını yasakladı.

Sağlık Bakanlığı’nca Vitamin ölçümünün daha kolay yapılmasını sağlayan ‘Vitastiq’ isimli tıbbi cihazın kullanımını yasakladı. Yasağın nedeni olarak firmanın, bu cihaz aracılığı ile kendi üretimi olan ‘Newita’ isimli gıda takviyelerini cihazı kullanan kişilere satması gösterildi. Tıbbi cihaz kişisel olarak vitamin ölçümü yapıyordu.

SADECE BİR KAÇ DAKİKADA VİTAMİN ÖLÇÜMÜ YAPIYORDU

Firma vitamin ölçen tıbbi cihazın tanıtımını yaparken, bir dakikada vitamin ölçümü yaptığı sloganını kullanmıştı. Vitamin ve mineral değerlerini ölçtüğü iddia edilen cihaz artık Türkiye’de satılamayacak ve kullanılamayacak. Cep telefonlarına bağlanan bir kablo ile çalışan ‘Vitastiq’ isimli tıbbi cihaz, firmanın iddiasına göre sadece birkaç dakika içerisinde 30 vitamin ve mineralin ayrıntılı şekilde ölçümünü yapabiliyor. Ancak firma, cihazı kötüye kullanıyor ve çıkan sonuca göre kendi ürettiği takviye vitamini satıyor. Bilinçsiz şekilde bu sağlık takviyelerinin önüne geçmek isteyen Sağlık Bakanlığı, 81 il Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne geçtiği yazı ile bu cihazın kullanımını yasakladı.

YASAL İŞLEM YAPILACAK

Söz konusu cihazın yasaklanmasına ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu cihazın eczanelerde satılması ve bulundurulması durumunda yasal işlem yapılacağı belirtildi. Açıklamada, bu cihazın Beşeri Tıbbi Ürün Klinik Değerlendirme Komisyonu’nca yapılan değerlendirme sonucunda besin takviyesi ve cihazda potansiyel risk görüldüğü belirtildi. İnternet üzerinden ise bu cihazın satışı hala sürüyor. Cihazın Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmasına rağmen 500 ile bin 500 lira arasında değişen fiyatları ile internet üzerinden satılması riski de ortaya koyuyor.