﻿ Prostat Kanserinde Kadınlar Erkeklerin Hayatını Kurtarıyor!

Prostat Kanserinde Kadınlar Erkeklerin Hayatını Kurtarıyor!

Prostat kanseri hakkında açıklamalarda bulunan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Türkeri, erkeklerin genelde utangaçlıkları yüzünden doktora başvurmakta geç kaldıklarını, kadınların daha duyarlı olduğunu söyledi. Kadınların eşlerini, babalarını, kardeşlerini alıp doktora başvurduklarını söyleyen Türkeri, erkeklerin hayatını kurtardıklarını söyledi.

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Prostat Kanserinde Kadınlar Erkeklerin Hayatını Kurtarıyor!
Prostat Kanserinde Kadınlar Erkeklerin Hayatını Kurtarıyor! Tarih: 2017-11-11 Saat: 20:00:49
Güncelleme : 2017-11-11 20:00:49

Prostat kanseri hakkında açıklamalarda bulunan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Türkeri, erkeklerin genelde utangaçlıkları yüzünden doktora başvurmakta geç kaldıklarını, kadınların daha duyarlı olduğunu söyledi. Kadınların eşlerini, babalarını, kardeşlerini alıp doktora başvurduklarını söyleyen Türkeri, erkeklerin hayatını kurtardıklarını söyledi. 

13. Üroonkoloji Kongresi Antalya’nın Belek ilçesinde devam ediyor. 8-12 Kasım tarihleri arasında devam edecek olan kongreye 750’yi aşkın kişi katılıyor. Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen, kongrede hem ulusal hem de uluslararası çok sayıda saygın bilim insanının üroonkoloji alanındaki son gelişmeleri paylaştığını belirtti.

KADINLAR ERKEKLERİN HAYATINI KURTARIYOR
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Türkeri kongrede yaptığı konuşmada, kadınların prostat kanseri konusunda erkeklerden daha duyarlı olduğunu ve erkek hastayı hem teşhiste hem de tedavi sonrası süreçte kadınların takip ettiğini dile getirdi. Erkeklerin genelde utangaçlıkları nedeniyle doktora başvurmakta geç kaldıklarını söyleyen Türkeri, onları kadınların getirdiğini ya da gelmeye zorladıklarını, bu sayede de hayatlarını kurtardıklarını dile getirdi. 

PROSTAT KANSERİ SIKLIĞI ARTIYOR
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Türkeri, erkeklerde prostat kanserinin daha sık görülmeye başlandığın belirterek, Amerika’da 6 erkekten 1’inde, Türkiye’de ise 12 erkekten birinde prostat kanseri görüldüğünü ve 40 yaş üstü erkeklerde bu oranın giderek arttığını söyledi. Türkiye’de yaşam süresinin giderek arttığını söyleyen Türkeri, buna bağlı olarak kanser gelişme riskinin de arttığını söyledi. Erkeklerin artık belirli bir yaştan sonra prostat konusunda duyarlı olması gerektiğini söyleyen Türkeri, hastalığın erken teşhisi durumunda yüzde yüz tedavi edilebildiğini, geç kalınması durumunda ise yapılacak bir şey kalmadığını söyledi. 

 

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