Çin’de görenleri ve duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Bir adamın karın ağrısı ile başvurduğu hastanede anüsünden yılan balığı çıkarıldığı öğrenildi. Anüsünden yılan balığı çıkan adam konu hakkında sorulan soruları cevaplamadı. Alınan bilgilerde bu olayın ülkede bir yıl içerisindeki dördüncü vaka olduğu belirtildi.

ANÜSÜNDEN CANLI YILAN BALIĞI ÇIKTI

Olay, Çin’de meydana geldi. Duyan ve gören herkesi şaşkına uğratan olayda, bir adamın şiddetli karın ağrısı şikayeti ile başvurduğu hastanede gerçekleştirilen operasyon ile anüsünden canlı bir yılan balığı çıkarıldı. Doktorlar dahil herkes şoka girerken anüsünden yılan balığı çıkan adam canlının oraya nasıl girdiğine dair kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

VÜCUDA NASIL GİRDİ?

Alınan bilgilerde, ismi açıklanmayan bir adamın yaşadığı şiddetli karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurduğu ve hastaneye geldiğinde aşırı derecede sarhoş olduğu öğrenildi. Doktorların karın ağrısı şikayeti ile hastaneye başvuru yapan adamı gerekli incelemelerden geçirdikten sonra hastanın vücudunda canlı bir yılan balığı olduğunu tespit ettikleri öğrenildi. Duyan herkesin canlı yılan balığının vücuda nasıl girdiğini merak ettiği bilinirken doktorlar canlının bir şekilde vücuda sızmış olabileceğini belirtti. Hastaneye sarhoş şekilde gelen hastanın ise konu hakkında hiçbir yorum yapmadığı öğrenildi.

1 YIL İÇERİSİNDE GÖRÜLEN 4. VAKA

Öte yandan alınan diğer bilgilere göre, bu ilginç durumun Çin kıyılarında sık rastlanan ve lezzetli olmasından dolayı sık sık tüketilen yılan balığının insan vücuduna takılması olayı ilk defa görülmüyor. Yaşanan son olayın vücuda giren yılan balığı vakasının dördüncüsü olduğu belirtiliyor.